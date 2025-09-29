Коллега «напугал» Джима Керри и стал звездой Голливиду 29.09.2025, 16:25

Джим Керри

Их экранная химия сделала совместную картину культовой.

В 1994 году «Тупой и еще тупее» сделал Джима Керри одной из главных звезд Голливуда. Но не меньше внимания зрителей привлек его напарник по фильму — Джефф Дэниэлс, чье участие в проекте изначально вызывало сомнения у студии, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

По воспоминаниям режиссеров Питера и Бобби Фаррелли, руководство не верило в комедийный талант Дэниэлса. Все изменилось после проб с Керри. «Джефф напугал меня до чертиков. Я все время был на взводе рядом с ним», — заявил актер. После этого именно Керри настоял на утверждении коллеги.

На тот момент Дэниэлс не считался комедийным актером. Он был известен ролями в драме Милоша Формана «Рэгтайм», фильме Джеймса Л. Брукса «Язык нежности» и триллере «Скорость», вышедшем в тот же год, что и «Тупой и еще тупее». Однако именно его дуэт с Керри оказался ключом к успеху картины.

Их экранная химия сделала фильм культовым, а знаменитая сцена с поломанным туалетом и вовсе стала одной из самых популярных в истории жанра. Хотя сам Дэниэлс боялся, что этот эпизод «поставит крест на карьере», все вышло наоборот — он укрепил репутацию актера.

В итоге «Тупой и еще тупее» превратился в франшизу, включающую сиквел, приквел и анимационный сериал, а пример Дэниэлса показал, что иногда именно неожиданный выбор делает проект великим.

