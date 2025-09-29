В Афганистане пропал интернет

В Афганистане пропал интернет2
- 29.09.2025, 21:50
Полностью.
По всей территории Афганистана пропал интернет, обратила внимание международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
Проблемы с доступом к сети начались после того, как власти страны — радикальное исламистское движение «Талибан» — отключили оптоволоконную сеть в рамках борьбы по укреплению нравственности.
Ранее афганские СМИ сообщали, что верховный лидер Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада распорядился запретить использование проводного интернета в ряде регионов для «предотвращения аморального поведения». 18 сентября широкополосный интернет был отключен в 11 из 34 афганских провинций.