Трамп обвинил РФ, Китай и Северную Корею в подготовке заговора против США 5 3.09.2025, 8:08

5,892

Дональд Трамп

Политик отреагировал на парад в Пекине.

Президент Дональд Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировке заговора против Соединенных Штатов.

Глава государства прокомментировал в Truth Social прошедший 2 сентября военный парад в Пекине.

В контексте этого события, Трамп спросил, «вспомнит ли президент КНР в своей речи помощь Штатов во Второй мировой войне?».

И добавил еще один вопрос: «Вспомнит ли президент Си Цзиньпин об огромной помощи и «крови», которую Соединенные Штаты Америки отдали Китаю, чтобы помочь ему обрести СВОБОДУ от очень недружественного иностранного захватчика?».

Президент выразил надежду, что погибших американцев «по праву почтят и вспомнят за их Мужество и Жертвенность».

«Желаю президенту Си и замечательному народу Китая большого и продолжительного праздника. Передайте, пожалуйста, мои самые теплые приветы Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», - подчеркнул Трамп.

