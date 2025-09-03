Трамп обвинил РФ, Китай и Северную Корею в подготовке заговора против США

Трамп обвинил РФ, Китай и Северную Корею в подготовке заговора против США5
- 3.09.2025, 8:08
- 5,892
Политик отреагировал на парад в Пекине.
Президент Дональд Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировке заговора против Соединенных Штатов.
Глава государства прокомментировал в Truth Social прошедший 2 сентября военный парад в Пекине.
В контексте этого события, Трамп спросил, «вспомнит ли президент КНР в своей речи помощь Штатов во Второй мировой войне?».
И добавил еще один вопрос: «Вспомнит ли президент Си Цзиньпин об огромной помощи и «крови», которую Соединенные Штаты Америки отдали Китаю, чтобы помочь ему обрести СВОБОДУ от очень недружественного иностранного захватчика?».
Президент выразил надежду, что погибших американцев «по праву почтят и вспомнят за их Мужество и Жертвенность».
«Желаю президенту Си и замечательному народу Китая большого и продолжительного праздника. Передайте, пожалуйста, мои самые теплые приветы Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», - подчеркнул Трамп.