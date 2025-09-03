Audi возродит знаменитую спортивную модель в новом формате 1 3.09.2025, 10:18

1,126

Новинка станет мощным электрокаром.

Спорткар Audi TT получит преемника. Новая модель выйдет на рынок в 2027 году и станет мощным электрокаром, а пока представили ее предсерийный вариант.

Спорткар Audi Concept C презентовали в Милане, а на публике покажут через неделю на автошоу ИАА в Мюнхене. Его подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Электромобиль Audi Concept C — первенец в новом фирменном стиле. Купе-кабриолет со складным металлическим верхом отличается сдержанным дизайном, в котором сочетаются плавные линии и грани.

Своим силуэтом с изогнутой крышей, высокой оконной линией и короткими свесами кузова авто напоминает Audi TT, хотя и несколько больше по размерам. Вместе с тем, во внешности присутствуют черты классических болидов Auto Union 1930-х годов вроде продолговатой решетки радиатора.

Габариты Audi Concept C:

длина — 4520 мм;

ширина — 1980 мм;

высота — 1278 мм;

колесная база — 2568 мм;

масса — 1688 кг.

В салоне установили цифровой щиток приборов и складной 10,4-дюймовый тачскрин мультимедиа. Спортивные кресла разделены высоким тоннелем.

Характеристики Audi Concept C не раскрывают, но известно, что серийная модель будет использовать платформу будущих электрических Porsche Boxster и Cayman. Эти электромобили получат 800-вольтовые силовые установки мощностью примерно от 400 до 600 сил с задним или полным приводом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com