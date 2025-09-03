закрыть
3 сентября 2025, среда, 13:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кремль занервничал из-за заявления Трампа о «заговоре»

1
  • 3.09.2025, 12:42
  • 2,776
Кремль занервничал из-за заявления Трампа о «заговоре»

В Москве «выразили надежду».

Кремль ответил на сообщение президента США Дональда Трампа об антиамериканском «заговоре».

В частности, российские власти выразили надежду, что заявления главы Белого дома о том, что Владимир Путин, лидер Китая Си Цзиньпин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын замышляют заговор против США, были ироничными.

В комментариях, которые обнародовали подконтрольные власти российские СМИ, советник Кремля Юрий Ушаков заверил, что лидеры РФ, Китая и Северной Кореи определенно не замышляли заговор на параде в Пекине.

Президент США Дональд Трамп признался, что внимательно наблюдал за масштабным военным парадом в Китае. Он даже поделился своими мыслями о событии в Truth Social. В частности, Трамп написал, что желает лидеру Китая Си Цзиньпину и китайскому народу «провести замечательный и длительный день празднования».

Однако Трампа задело присутствие на параде российского и северокорейского диктаторов Владимира Путина и КНДР Ким Чен Ына.

«Передайте мои самые искренние поздравления Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые сговариваются против Соединенных Штатов Америки», - написал Трамп.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов