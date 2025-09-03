Кремль занервничал из-за заявления Трампа о «заговоре»1
В Москве «выразили надежду».
Кремль ответил на сообщение президента США Дональда Трампа об антиамериканском «заговоре».
В частности, российские власти выразили надежду, что заявления главы Белого дома о том, что Владимир Путин, лидер Китая Си Цзиньпин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын замышляют заговор против США, были ироничными.
В комментариях, которые обнародовали подконтрольные власти российские СМИ, советник Кремля Юрий Ушаков заверил, что лидеры РФ, Китая и Северной Кореи определенно не замышляли заговор на параде в Пекине.
Президент США Дональд Трамп признался, что внимательно наблюдал за масштабным военным парадом в Китае. Он даже поделился своими мыслями о событии в Truth Social. В частности, Трамп написал, что желает лидеру Китая Си Цзиньпину и китайскому народу «провести замечательный и длительный день празднования».
Однако Трампа задело присутствие на параде российского и северокорейского диктаторов Владимира Путина и КНДР Ким Чен Ына.
«Передайте мои самые искренние поздравления Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые сговариваются против Соединенных Штатов Америки», - написал Трамп.