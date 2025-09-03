закрыть
«Ребята, вам нужно расслабиться»

  • 3.09.2025, 14:50
Энн Хэтэуэй

Актриса Энн Хэтэуэй дала отпор папарацци на съемках «Дьявол носит Prada 2».

Актриса Энн Хэтэуэй вмешалась в перепалку с папарацци на съемочной площадке фильма «Дьявол носит Prada 2» в Нью-Йорке. Она попросила фотографов вести себя спокойнее в день, когда в съемках участвовали дети, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

«Ребята, вам нужно расслабиться. Сегодня на площадке дети. Все в курсе? Так что все успокоятся, и у нас будет очень хороший день, потому что здесь дети. Спасибо», — сказала Хэтэуэй.

Актриса вновь играет Энди Сакс — героиню, которая в первой части работала ассистенткой у грозного главреда модного журнала Миранды Пристли (Мерил Стрип). Детали сюжета сиквела держатся в секрете, однако известно, что в фильме снова появятся Эмили Блант, Стэнли Туччи, Трейси Томс и Тибор Фельдман. За камерой — режиссер Дэвид Франкель и сценаристка Алин Брош МакКенна, автор сценария первой картины 2006 года.

Сюжет продолжения, по данным СМИ, сосредоточится на Миранде Пристли, пытающейся удержаться на вершине в условиях кризиса печатных СМИ. Ее соперницей станет героиня Эмили Блант, бывшая ассистентка, ставшая топ-менеджером люксового бренда.

