закрыть
3 сентября 2025, среда, 18:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Футбольные клубы за лето потратили почти $10 млрд на покупку игроков

  • 3.09.2025, 18:48
Футбольные клубы за лето потратили почти $10 млрд на покупку игроков

Больше всего игроков приобрели клубы Англии, Португалии и Бразилии.

Мужские футбольные клубы по всему миру потратили $9,76 млрд на международные трансферы в летнее окно — это более чем на 50% больше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из отчета на сайте ФИФА.

В мужском футболе было зарегистрировано почти 12 тыс. переходов, в женском — более 1,1 тыс. (суммарно более чем на $12 млн).

ФИФА в этом году открыла дополнительное трансферное окно в июне перед клубным чемпионатом мира.

Больше всего футболистов перешло в чемпионаты Англии, Португалии и Бразилии.

Самым дорогим стал переход шведского нападающего Александера Исака из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за €144 млн (четвертая по стоимости покупка в истории).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов