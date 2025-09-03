Футбольные клубы за лето потратили почти $10 млрд на покупку игроков 3.09.2025, 18:48

Больше всего игроков приобрели клубы Англии, Португалии и Бразилии.

Мужские футбольные клубы по всему миру потратили $9,76 млрд на международные трансферы в летнее окно — это более чем на 50% больше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из отчета на сайте ФИФА.

В мужском футболе было зарегистрировано почти 12 тыс. переходов, в женском — более 1,1 тыс. (суммарно более чем на $12 млн).

ФИФА в этом году открыла дополнительное трансферное окно в июне перед клубным чемпионатом мира.

Больше всего футболистов перешло в чемпионаты Англии, Португалии и Бразилии.

Самым дорогим стал переход шведского нападающего Александера Исака из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за €144 млн (четвертая по стоимости покупка в истории).

