Футбольные клубы за лето потратили почти $10 млрд на покупку игроков
- 3.09.2025, 18:48
Больше всего игроков приобрели клубы Англии, Португалии и Бразилии.
Мужские футбольные клубы по всему миру потратили $9,76 млрд на международные трансферы в летнее окно — это более чем на 50% больше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из отчета на сайте ФИФА.
В мужском футболе было зарегистрировано почти 12 тыс. переходов, в женском — более 1,1 тыс. (суммарно более чем на $12 млн).
ФИФА в этом году открыла дополнительное трансферное окно в июне перед клубным чемпионатом мира.
Больше всего футболистов перешло в чемпионаты Англии, Португалии и Бразилии.
Самым дорогим стал переход шведского нападающего Александера Исака из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за €144 млн (четвертая по стоимости покупка в истории).