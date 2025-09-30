Лукашенко от планов Путина снится совхоз Городец 2 Telegram-канал «Письма к дочери»

30.09.2025, 11:13

2,580

И случаются неконтролируемые фантазии.

Любопытный факт. Текущий гарант в субботу сказал, что обсуждал с Путиным как им теперь выжить. Еще один любопытный факт. Он это сказал в родном совхозе Городец, куда сразу после Путина поехал заниматься психологической реабилитацией.

Ну оно и неудивительно. Если приходится обсуждать вопросы выживания, то без психологической реабилитации потом, конечно, не обойтись.

А ведь все, буквально все ему говорили, что Россия эту войну не выиграет. Даже Трамп уже говорил. Может только Путин не говорил. Но это не точно. Потому что от хорошей жизни никто вопросов выживания обсуждать не будет.

Но знаешь что? Я вот подозреваю, что кое-кто и сам все понимает. Да и как тут не понять, когда тебе об этом намекают буквально со всех сторон.

Когда у союзника кончаются то деньги, то бензин. Когда в Белгороде вон уже кончилось электричество. Электричество, правда, потом нашлось, но осадочек-то остался. Потому что это ведь это не последний случай, когда оно кончилось. Когда уже сентябрь закончился, а успехи знаменитого летнего наступления у союзника еще не начинались. Когда даже Трамп оказался все-таки не наш. Трампнаш такими словами на Путина обзываться бы не стал.

У союзников, конечно, есть свой телевизор и они ведут в этом телевизоре насыщенную победами жизнь. Но одним телевизором жив не будешь. Победы в телевизоре виртуальные, а гарантии истекают по-настоящему.

Так что всё гарант понимает уже не хуже нас с тобой. Просто сказать ничего не может. Поэтому говорит странное и набивается хоть на какие переговоры. А ни на какие переговоры его не берут. Вот Зеленский сказал вчера, что ему некогда слушать старческие фантазии. А гаранту же обидно. И даже не за старческие фантазии, а за то, что его не хотят слушать.

Потому что гарант же думает, что он большой дипломат. И что если он расскажет Зеленскому, как Путин всех победил, то Зеленский сразу сдастся. И в этом, как я понимаю у истекающего гаранта и состоит великий план персонального выживания. Чтобы Зеленский сдался любой ценой. И, главное, чтобы долго не тянул.

Потому что у Путина, видимо, есть совсем другие планы. План Путина состоит в том, что если он не может победить Украину, то надо немножко повоевать с кем-нибудь еще. Вдруг кого-нибудь еще у него получится немножко победить. Ну, хотя бы у себя в телевизоре.

Ну и как я себе понимаю, на текущего гаранта эти планы тоже распространяются. А текущему гаранту от этих планов снится совхоз Городец и случаются неконтролируемые фантазии о том, как НАТО сбивает его вертолет над Беловежской пущей. И согласись, что в сбитом вертолете шансы на выживание не внушают никакого оптимизма.

Telegram-канал «Письма к дочери»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com