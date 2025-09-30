Как санскрит, греческий и английский связаны общим прошлым 30.09.2025, 12:08

Праиндоевропейский язык существовал около восьми тысяч лет назад.

Санскрит «mā́tṛ» («мать»), латинское mater и английское «mother» звучат удивительно похоже. Таких совпадений десятки: немецкое «hund» («собака») и английское «hound», чешское «sestra» («сестра») и английское «sister». Это не заимствования и не случайности, а следы единого праязыка — так называемого праиндоевропейского, существовавшего около восьми тысяч лет назад, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Сам язык никогда не записывался, он исчез задолго до появления письменности. Но лингвисты научились восстанавливать его черты, опираясь на системные совпадения между современными и древними языками. Именно так было замечено, что, например, санскритское bh- соответствует германскому b- (брат — bhrā́tṛ / brother).

Эти закономерности позволили выстроить целое «языковое древо». К семье индоевропейских языков относятся хинди, персидский, греческий, латинский и его потомки, германские (включая английский и немецкий), славянские, кельтские, а также албанский и армянский. К утраченные ветви — анатолийские (хеттский) и тохарский. В то же время финский, венгерский или тамильский сюда не входят.

Реконструированная лексика открывает и образ жизни носителей языка: они знали земледелие (agro — поле), скотоводство (gwou — корова), металлургию (ajes — бронза), колесный транспорт (wogh-no — повозка) и религию (deiw-os — бог).

Ученые связывают праиндоевропейцев либо с культурой курганов на территории современной Украины и юга России, либо с Анатолией, где развитие земледелия могло стать толчком к расселению.

Хотя сам язык канул в прошлое, его следы живут в сотнях современных слов, сохраняя «эхо» общих корней человеческой истории.

