Этой зимой без света и тепла в РФ будет не только Белгородская область.

Пару пакетов М-31, дальних дронов несколько десятков, 4 «Нептуна». Не так и много в тоннаже, да и в деньгах.

На выходе минус завод «Электродеталь» в городе Карачев, минус нефтебаза в Феодосии, проблемы у трети Белгородской области с электроснабжением (две подстанции вышло из чата и машинный зал ТЭЦ).

Вкусно? Вполне. Приближающейся зимой игра — вынеси ТЭЦ будет вестись в обе стороны. Д — демилитаризация, СВО идет строго по плану.

А это еще не подоспели по несколько десятков в месяц ракет ERAM. Не вышли «Фламинго» на тот темп, что озвучивал производитель. Да и «Нептунов» несколько дивизионов, они могут дать возимым так, что слетит шапка.

Этой зимой шутейки про свет, тепло и работу (как там было недавно — вот мой завод, его раздолбали украинские дроны) от россиян будут полны анальной боли, а звук генераторов станет привычнее.

Все русским хотелось воевать как империя в Сирии или Афганистане — авиацией, сотнями ударов ракет и включать систему «Пересвет».

Но получается только барахтаться в крови за 40 км продвижения спустя годы, очереди за бензином и перебои с электричеством.

Будете продлевать такую веселую войнушку за три дня?

НПЗ в Беларуси собираетесь строить, НДС поднимать — видим, что будете.

Сумасшедшие старые деды втравили россиян в блудняк с самыми развитыми странами мира, они потеряли торговлю с ЕС, нам сюда отгружают сотни тысяч дронов, и это все за Донбасс, который невозможно восстановить и снабжать водой.

А таких регионов у Москвы, с работягами, с моногородами, с ржавым наследием совка — пруд пруди.

Те же, кто смотрел на ранее цветущие Абхазию, Осетию, Дагестан и надеялся, что в Донецке будет не так, а теперь завывают — как по мне, просто нуждаются в опеке.

Тупорылые кровавые неудачники. И это не последняя горящая ТЭЦ, НПЗ и цеха. Кушайте свой СССР 2.0 в очередях за бензином.

Кирилл Данильченко, Facebook

