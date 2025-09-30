Сегодня стартует 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов 30.09.2025, 18:04

Расписание.

Сегодня, 30 сентября, стартует 2-й тур общего этапа футбольной Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 30 сентября (время минское):

19:45. «Кайрат» — «Реал» Мадрид;

19:45. «Аталанта» — «Брюгге»;

22:00. «Атлетико» Мадрид — «Айнтрахт» Франкфурт;

22:00. «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм»;

22:00. «Челси» — «Бенфика»;

22:00. «Галатасарай» — «Ливерпуль»;

22:00. «Интер» — «Славия» Прага;

22:00. «Марсель» — «Аякс»;

22:00. «Пафос» — «Бавария».

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

