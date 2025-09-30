Сегодня стартует 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов
- 30.09.2025, 18:04
Расписание.
Сегодня, 30 сентября, стартует 2-й тур общего этапа футбольной Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги чемпионов 30 сентября (время минское):
19:45. «Кайрат» — «Реал» Мадрид;
19:45. «Аталанта» — «Брюгге»;
22:00. «Атлетико» Мадрид — «Айнтрахт» Франкфурт;
22:00. «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм»;
22:00. «Челси» — «Бенфика»;
22:00. «Галатасарай» — «Ливерпуль»;
22:00. «Интер» — «Славия» Прага;
22:00. «Марсель» — «Аякс»;
22:00. «Пафос» — «Бавария».
Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.