Трамп назвал Медведева «тупым человеком» 30.09.2025, 18:32

Президент США посоветовал зампреду Совбеза РФ не разбрасываться словами.

Президент США Дональд Трамп назвал заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева «тупым человеком». Такую характеристику российскому политику американский лидер дал 30 сентября, выступая перед высшим командным составом Вооруженных сил США.

— Россия нам слегка угрожала не так давно. И я отправил атомные подводные лодки — самое смертоносное оружие из созданных — [к берегам России]. Я сделал это из-за его упоминания слова «ядерный»… Это [слово упомянул] тупой человек, который работает на [Путина]. И я отправил подлодку или две к берегу России. Просто для предосторожности. Мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом направо и налево, — сказал Дональд Трамп, отметив, что США «на 25 лет опережают Россию и Китай» в развитии технологий производства подводных лодок.

Напомним, 1 августа американский лидер сообщил, что в связи «с крайне провокационными заявлениями» экс-президента России Медведева на ядерную тематику отдал приказ «разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com