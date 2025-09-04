Энди Серкис возвращается к роли Голлума в новом фильме «Властелин колец»2
- 4.09.2025, 14:59
Актер признался, что «не может убежать» от своего персонажа.
Британский актер Энди Серкис, известный по роли Голлума в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит», отправляется в Новую Зеландию для работы над новым фильмом «Властелин колец: Охота на Голлума». Он выступит не только в роли исполнителя главной роли, но и как режиссер проекта, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
«Я очень рад вернуться. В субботу [6 сентября] вылетаю в Новую Зеландию, чтобы начать подготовку и работать над фильмом, потому что я его режиссирую», — рассказал Серкис в интервью. «Я рад снова работать с командой, с которой у меня много лет сложились отличные отношения, и с персонажем, от которого я не могу убежать».
Фильм будет первым полнометражным «Властелином колец» с живыми актерами с 2014 года, когда вышел «Хоббит: Битва пяти воинств» Питера Джексона. Джексон выступает продюсером нового проекта.
«История очень напряженная и разворачивается после дня рождения Бильбо. События будут показаны глазами Голлума, раскрывая ранее неизвестный эпизод вселенной Джона Р.Р. Толкина.
Некоторые актеры оригинальной трилогии, включая Иэна МакКеллена (Гэндальф), Орландо Блума (Леголас) и Вигго Мортенсена (Арагорн), выразили готовность вернуться к своим ролям, если сюжет это позволит. МакКеллен сообщил, что его Гэндальф и Фродо (Элайджа Вуд) тоже появятся в фильме, хотя подробности участия персонажей пока неизвестны.
Серкис уже сыграл Голлума с помощью технологии motion capture с 2002 года, и новый фильм станет новым этапом его работы с культовым персонажем.