Энди Серкис возвращается к роли Голлума в новом фильме «Властелин колец» 2 4.09.2025, 14:59

Актер признался, что «не может убежать» от своего персонажа.

Британский актер Энди Серкис, известный по роли Голлума в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит», отправляется в Новую Зеландию для работы над новым фильмом «Властелин колец: Охота на Голлума». Он выступит не только в роли исполнителя главной роли, но и как режиссер проекта, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

«Я очень рад вернуться. В субботу [6 сентября] вылетаю в Новую Зеландию, чтобы начать подготовку и работать над фильмом, потому что я его режиссирую», — рассказал Серкис в интервью. «Я рад снова работать с командой, с которой у меня много лет сложились отличные отношения, и с персонажем, от которого я не могу убежать».

Фильм будет первым полнометражным «Властелином колец» с живыми актерами с 2014 года, когда вышел «Хоббит: Битва пяти воинств» Питера Джексона. Джексон выступает продюсером нового проекта.

«История очень напряженная и разворачивается после дня рождения Бильбо. События будут показаны глазами Голлума, раскрывая ранее неизвестный эпизод вселенной Джона Р.Р. Толкина.

Некоторые актеры оригинальной трилогии, включая Иэна МакКеллена (Гэндальф), Орландо Блума (Леголас) и Вигго Мортенсена (Арагорн), выразили готовность вернуться к своим ролям, если сюжет это позволит. МакКеллен сообщил, что его Гэндальф и Фродо (Элайджа Вуд) тоже появятся в фильме, хотя подробности участия персонажей пока неизвестны.

Серкис уже сыграл Голлума с помощью технологии motion capture с 2002 года, и новый фильм станет новым этапом его работы с культовым персонажем.

