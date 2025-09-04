Бойцы полка «Скала» во время первого боевого выхода взяли в плен девятерых оккупантов 4.09.2025, 18:20

Видео.

Штурмовая группа россиян попала в ловушку бойцов 425-го отдельного штурмового полка «Скала». Украинские воины во время своего первого боевого выхода взяли в плен девять оккупантов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на YouTube полка.

Как сообщается, четверо бойцов полка на первом своем выходе взяли в плен девять россиян.

«Оказалось, что российские командиры гонят в бой неподготовленных, небоеспособных людей, которые бросают оружие при первой возможности», - отметили украинские воины.

