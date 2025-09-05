Дуэйн Джонсон шокировал фанатов похудением 5.09.2025, 23:25

Почти на 30 кг.

Известный американский рестлер и актер Дуэйн «Скала» Джонсон сильно похудел для роли в фильме «Крушащая машина». Об этом сообщает New York Post.

Актера заметили на Венецианском кинофестивале. Фанаты тут же предположили, что Джонсон скинул около 27 кг. Отметим, что Дуэйн воплотил образ бойца смешанных единоборств Марка Керра.

Сюжет фильма «Крушащая машина» разворачивается в 2000 году и рассказывает о стремительно растущей карьере Марка Керра. В центре истории также окажутся личные отношения главного героя и его борьба с наркозависимостью. Среди участников картины зрители увидят и украинского боксера Александра Усика, который сыграет роль Игоря Вовчанчина. Мировая премьера «Крушащей машины» запланирована на 3 октября.

