Лукашисты бьют тревогу 6.09.2025, 14:41

Очередной проект оказался «потемкинской деревней».

В Беларуси в некоторых районах пустуют арендные квартиры: их возводили для «качественных специалистов», привлечь которых в регионы оказалось непросто, заявил вице-премьер Анатолий Сивак. Ранее на проблему оттока кадров из небольших городков обращали внимание в правительстве и Александра Лукашенко. Почему этот вопрос не удается решить, «Зеркалу» объяснила старшая научная сотрудница BEROC, экономистка Анастасия Лузгина.

Проблема оттока людей из регионов довольно старая, как и методы, которыми ее пытаются решать, отмечает Анастасия Лузгина.

— Задача государства — привлечь людей, в том числе молодых специалистов, в регионы. То есть создать хорошие условия для этого. Одно из них — наличие жилья. Как видим, сейчас одним из методов выбрали строительство именно арендного жилья. Но на самом деле это не новая идея — похожие меры принимались и ранее, когда арендные домики строили в агрогородках, чтобы привлечь на село людей. Их еще называли «домики Прокоповича».

Это связано с тем, что ранее Александр Лукашенко поручил на тот момент главе Нацбанка Петру Прокоповичу «начать со своей деревни» строить агрогородки.

Программа была не особо эффективной, напоминает экономистка. Оказалось не так просто найти людей, желающих ехать в сельскую местность, даже при наличии такого жилья. Сейчас ситуация повторяется.

— Почему же арендное жилье в регионах пустует? То, что оно есть, — это замечательно. Но люди уезжают из регионов и не хотят туда приезжать из больших городов не только из-за того, что у них нет жилья. Для современного человека важно иметь доступ к «благам цивилизации», то есть к инфраструктуре, магазинам, кафе, ресторанам, различным услугам. Им важно наличие детских садов, школ, — отмечает Анастасия Лузгина.

Недавно на одном из совещаний с участием Александра Лукашенко как раз поднимался вопрос доставки товаров в сельскую местность и наполняемости небольших магазинов. Здесь действительно есть проблемы, соглашается экономистка, и они напрямую сказываются на том, готовы ли люди ехать работать в регионы. Не меньшую роль играет уровень зарплаты, который там изначально ниже, чем в Минске.

Недоразвитость инфраструктуры и ограниченные возможности в работе, финансах тормозят решение проблемы оттока кадров из небольших городков и тем более сельской местности, указывает аналитик.

— Здесь нужно вспомнить про государственный ресурс. То, что мы видим по обсуждению арендных домов, — это централизованные решения. Например, предприятия разрабатывают планы о привлечении молодых специалистов. Это идет выше, где формируются общие планы, рассчитывается, сколько необходимо будет построить этого жилья в конкретном районе. Но это не обязательно будет отражать реальный спрос на жилье, — говорит Анастасия Лузгина. — Если бы у нас была рыночная экономика и, например, часть тех же арендных домов строили частники, они бы очень хорошо подумали, где действительно это жилье необходимо, будет ли спрос. Это было бы более эффективно, чем централизованное планирование.

