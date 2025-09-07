В Минске на остановках больше не будут устанавливать электронные табло 4 7.09.2025, 12:20

1,224

Фото: onliner

Вот почему.

В Минске на данный момент работают около 500 электронных табло, однако больше их устанавливать не будут. Замдиректора филиала «Автобусный парк № 5» Минсктранса Виталий Черноокий рассказал госагентству «Минск-Новости», в чем причина.

— Мы пока не планируем их устанавливать, потому что на сегодняшний день у каждого с собой есть мобильный телефон с доступом в интернет. Сейчас мы делаем акцент на наши виртуальные сервисы, то есть вы можете в любой момент открыть наш сайт в телефоне и посмотреть актуальное расписание для нужного вам остановочного пункта, — отметил Черноокий.

Он также пояснил, что подключение таких табло — это дополнительные затраты, как минимум на электроэнергию.

По мнению Черноокого, пассажиры могут узнать, когда прибудет нужный транспорт, набрав короткий номер 488. После приглашения автоинформатора достаточно назвать пятизначный код остановки. Его можно найти на информационной табличке рядом с QR-кодом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com