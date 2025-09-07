Известный белорусский футболист сменил клуб в Польше
- 7.09.2025, 16:47
Подписан трехлетний контракт.
26-летний белoрусский футболист Илья Шкурин перешел из варшавской «Легии» в «ГКС Катовице», подписав трехлетний контракт с возможностью продления.
О сумме сделки не сообщается.
В «Легии» поблагодарили белoруса за игру, напомнив, что за клуб он провел 25 матчей, забив пять голов. В прошлом сезоне Шкурин в составе варшавского клуба выиграл Кубок Польши, забив гол в финале. В этом сезоне — Суперкубок Польши, также забив мяч.