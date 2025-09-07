Известный белорусский футболист сменил клуб в Польше 7.09.2025, 16:47

Подписан трехлетний контракт.

26-летний белoрусский футболист Илья Шкурин перешел из варшавской «Легии» в «ГКС Катовице», подписав трехлетний контракт с возможностью продления.

О сумме сделки не сообщается.

В «Легии» поблагодарили белoруса за игру, напомнив, что за клуб он провел 25 матчей, забив пять голов. В прошлом сезоне Шкурин в составе варшавского клуба выиграл Кубок Польши, забив гол в финале. В этом сезоне — Суперкубок Польши, также забив мяч.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com