Известный белорусский футболист сменил клуб в Польше

  • 7.09.2025, 16:47
Известный белорусский футболист сменил клуб в Польше

Подписан трехлетний контракт.

26-летний белoрусский футболист Илья Шкурин перешел из варшавской «Легии» в «ГКС Катовице», подписав трехлетний контракт с возможностью продления.

О сумме сделки не сообщается.

В «Легии» поблагодарили белoруса за игру, напомнив, что за клуб он провел 25 матчей, забив пять голов. В прошлом сезоне Шкурин в составе варшавского клуба выиграл Кубок Польши, забив гол в финале. В этом сезоне — Суперкубок Польши, также забив мяч.

