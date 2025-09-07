закрыть
7 сентября 2025, воскресенье, 20:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У Трампа после ударов по Киеву подтвердили возможность новых санкций против РФ

6
  • 7.09.2025, 19:46
  • 1,294
У Трампа после ударов по Киеву подтвердили возможность новых санкций против РФ

Окончательное решение будет за президентом США.

В Белом доме не исключают, что новые санкции против России все же введут после того, как россияне устроили массированную атаку по Киеву в ночь на 7 сентября. Окончательное решение будет за президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Хассет напомнил, что внешняя политика не входит в его компетенцию. Он отвечает за то, чтобы санкции против других стран были успешно применены. В частности, как в случае с Индией.

При этом Хассет предположил, что поскольку новости из Украины «очень разочаровывают», нельзя исключать дальнейшего обсуждения санкций против РФ в Белом доме.

«Новости прошлой ночью очень разочаровывают. И я уверен, что сегодня и завтра будет много разговоров об уровне санкций и сроках их введения... И, в конце концов, это решение за президентом. Но да, это очень разочаровывающая ситуация», - отметил он.

Отметим, что министр финансов США Скотт Бессент также подтвердил, что в Вашингтоне давно готовы усилить экономическое давление на Россию. Однако для этого необходима поддержка европейских союзников.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров