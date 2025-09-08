Крупнейший украинский производитель дронов построит завод в Британии 8.09.2025, 8:30

Завод появится в Милденхолле.

Крупнейший украинский производитель беспилотников — компания Ukrspecsystems — объявила о масштабной инвестиционной программе в Великобритании.

Об этом сообщает UK Defence Journal, в Восточной Англии возведут завод по производству дронов стоимостью 200 млн фунтов стерлингов.

Новый комплекс в Милденхолле будет иметь площадь 11 тысяч м², а также получит собственный испытательный и учебный полигон в Элмсетте. Реализация проекта позволит открыть до 500 новых рабочих мест и организовать программы стажировок для местных специалистов. Набор персонала стартует в конце 2025 года, а серийное производство запланировано на начало 2026-го.

Министр оборонных закупок Великобритании Мария Игл подчеркнула, что сотрудничество с украинскими производителями дронов усилит возможности британской армии и ее союзников:

«Лондон признает передовые технологии украинских беспилотников. Это партнерство укрепит нашу обороноспособность и даст новые инструменты для современных войн».

Ukrspecsystems основана в 2014 году и специализируется на разработке беспилотных авиационных комплексов. Компания производит в частности дроны PD-2 и Shark, которые активно используются Вооруженными силами Украины, а также обеспечивает подготовку и поддержку операторов.

