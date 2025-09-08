закрыть
8 сентября 2025, понедельник, 11:58
Польский футболист Роберт Левандовский вошел в элитный список бомбардиров

  • 8.09.2025, 10:41
Роберт Левандовский
Фото: Getty Images

Нападающий забил 86-й гол за сборную Польшу.

37-летний нападающий Роберт Левандовски забил гол в составе сборной Польши в ворота Финляндии (3:1) в матче отбора на ЧМ-2026 и вписал свое имя в историю, пишет «Прессбол».

Этот гол стал для него 86-м в составе сборной, что позволило поляку обойти Али Мабхута (ОАЭ, 85) и выйти на седьмое место в списке лучших бомбардиров национальных команд всех времен.

Впереди Левандовского остаются следующие футболисты:

Криштиану Роналду (Португалия) — 140

Лионель Месси (Аргентина) — 114

Али Даэи (Иран) — 108

Сунил Чхетри (Индия) — 95

Мохтар Дахари (Малайзия) и Ромелу Лукаку (Бельгия) — оба по 89

