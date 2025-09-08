Польский футболист Роберт Левандовский вошел в элитный список бомбардиров 8.09.2025, 10:41

Роберт Левандовский

Фото: Getty Images

Нападающий забил 86-й гол за сборную Польшу.

37-летний нападающий Роберт Левандовски забил гол в составе сборной Польши в ворота Финляндии (3:1) в матче отбора на ЧМ-2026 и вписал свое имя в историю, пишет «Прессбол».

Этот гол стал для него 86-м в составе сборной, что позволило поляку обойти Али Мабхута (ОАЭ, 85) и выйти на седьмое место в списке лучших бомбардиров национальных команд всех времен.

Впереди Левандовского остаются следующие футболисты:

Криштиану Роналду (Португалия) — 140

Лионель Месси (Аргентина) — 114

Али Даэи (Иран) — 108

Сунил Чхетри (Индия) — 95

Мохтар Дахари (Малайзия) и Ромелу Лукаку (Бельгия) — оба по 89

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com