8 сентября 2025, понедельник, 14:01
ЕС может впервые ввести санкции против Казахстана

  • 8.09.2025, 12:41
За реэкспорт запрещенной продукции в Россию.

Страны Евросоюза рассматривают возможность впервые применить меры за обход своих санкций против Казахстана, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знающих о подготовке нового пакета ограничительных мер. В черный список также могут быть включены компании из других стран, в частности, Китая, и новые виды продукции, которая может попадать российскому ВПК.

Вторичные санкции и пошлины – один из инструментов, которые ЕС обсуждает вместе с США, говорят источники Bloomberg. По их словам, в блоке надеются скоординировать некоторые из своих новых мер с Вашингтоном. На этой неделе делегация чиновников ЕС отправится туда, чтобы обсудить совместные действия с коллегами из Белого дома. Министр финансов США Скотт Бессент тоже выступил за координацию. «Мы готовы усилить давление на Россию, но нужно, чтобы за нами последовали наши партнеры в Европе», – заявил он в воскресенье NBC.

Казахстан может попасть под такие вторичные меры. В этом случае ЕС запретит поставку в страну определенных видов техники и оборудования, которые, согласно торговым данным блока, по-прежнему в больших объемах перенаправляются в Россию, где используются для производства оружия. После введения западных санкций страны СНГ стали одними из главных центров реэкспорта в Россию запрещенной продукции.

Среди других мер, которые рассматриваются для включения в пакет санкций ЕС, – ограничительные меры против банков и нефтяных компаний, включая отмену некоторых исключений, которые пока действуют для ряда из них, например, «Роснефти». По ней ЕС уже нанес дополнительный удар в июле, когда в рамках 18-го пакета санкций запретил импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, и включил в черный список занимавшуюся этим компанию Nayara Energy. Она владеет одним из крупнейших НПЗ Индии, контролируется «Роснефтью» и российским инвестфондом United Capital Partners.

