закрыть
8 сентября 2025, понедельник, 19:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко получила в подарок чемпионский пояс после завоевания титула на US Open

1
  • 8.09.2025, 19:08
Соболенко получила в подарок чемпионский пояс после завоевания титула на US Open

Видео.

Первая ракетка планеты из Беларуси Арины Соболенко после победы на US Open-2025 получила в подарок чемпионский пояс, передает «Прессбол».

Пояс ей вручили в раздевалке, теннисистка сразу же примерила его поверх платья, в котором проводила памятную фотосессию.

В финале Открытого чемпионата США Соболенко взяла верх над американкой Амандой Анисимовой (6:3, 7:6) и защитила титул 2024 года.

Арина стала четырехкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трофей в Нью-Йорке — 21-й в ее карьере и четвертый в 2025 году. За победу на US Open-2025 Соболенко получит 5 млн долларов призовых.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян