Соболенко получила в подарок чемпионский пояс после завоевания титула на US Open 1 8.09.2025, 19:08

Видео.

Первая ракетка планеты из Беларуси Арины Соболенко после победы на US Open-2025 получила в подарок чемпионский пояс, передает «Прессбол».

Пояс ей вручили в раздевалке, теннисистка сразу же примерила его поверх платья, в котором проводила памятную фотосессию.

В финале Открытого чемпионата США Соболенко взяла верх над американкой Амандой Анисимовой (6:3, 7:6) и защитила титул 2024 года.

Арина стала четырехкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трофей в Нью-Йорке — 21-й в ее карьере и четвертый в 2025 году. За победу на US Open-2025 Соболенко получит 5 млн долларов призовых.

