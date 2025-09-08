Соболенко получила в подарок чемпионский пояс после завоевания титула на US Open

Соболенко получила в подарок чемпионский пояс после завоевания титула на US Open1
- 8.09.2025, 19:08
Видео.
Первая ракетка планеты из Беларуси Арины Соболенко после победы на US Open-2025 получила в подарок чемпионский пояс, передает «Прессбол».
Пояс ей вручили в раздевалке, теннисистка сразу же примерила его поверх платья, в котором проводила памятную фотосессию.
В финале Открытого чемпионата США Соболенко взяла верх над американкой Амандой Анисимовой (6:3, 7:6) и защитила титул 2024 года.
Арина стала четырехкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трофей в Нью-Йорке — 21-й в ее карьере и четвертый в 2025 году. За победу на US Open-2025 Соболенко получит 5 млн долларов призовых.