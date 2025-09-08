СМИ: Министр финансов США обматерил чиновника на ужине с соратниками Трампа

СМИ: Министр финансов США обматерил чиновника на ужине с соратниками Трампа7
- 8.09.2025, 19:27
Скотт Бессент угрожал ударить в лицо директора Федерального агентства финансирования жилья США.
Министр финансов США Скотт Бессент во время ужина с членами администрации США угрожал ударить в лицо директора Федерального агентства финансирования жилья США (FHFA) Билла Пулта. Об этом 8 сентября сообщило Politico со ссылкой на свидетеля происшествия и еще четырех осведомленных в этом людей.
По словам источников, Бессент узнал от нескольких человек, что Пулт высказывается о нем негативно перед Трампом.
Это вызвало возмущение у Бессента.
«Я разобью твою чертову рожу!» – заявил глава американского минфина, обращаясь к Пулту.
По словам собеседников, знакомых с ситуацией, Пулт выглядел ошеломленным. Напряженную атмосферу пришлось смягчить совладельцу клуба и финансисту Омиду Малику, который вмешался. Однако Бессент сказал Малику, что тот должен решить, кто покинет вечеринку, а кто останется, в противном случае пригрозил избить Пулта.
Чтобы сгладить конфликт, Малик разделил мужчин, уведя Бессента в другую часть клуба, чтобы он успокоился. Во время ужина их посадили за противоположные концы стола.