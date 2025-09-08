закрыть
8 сентября 2025, понедельник, 20:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Министр финансов США обматерил чиновника на ужине с соратниками Трампа

7
  • 8.09.2025, 19:27
  • 3,234
СМИ: Министр финансов США обматерил чиновника на ужине с соратниками Трампа

Скотт Бессент угрожал ударить в лицо директора Федерального агентства финансирования жилья США.

Министр финансов США Скотт Бессент во время ужина с членами администрации США угрожал ударить в лицо директора Федерального агентства финансирования жилья США (FHFA) Билла Пулта. Об этом 8 сентября сообщило Politico со ссылкой на свидетеля происшествия и еще четырех осведомленных в этом людей.

По словам источников, Бессент узнал от нескольких человек, что Пулт высказывается о нем негативно перед Трампом.

Это вызвало возмущение у Бессента.

«Я разобью твою чертову рожу!» – заявил глава американского минфина, обращаясь к Пулту.

По словам собеседников, знакомых с ситуацией, Пулт выглядел ошеломленным. Напряженную атмосферу пришлось смягчить совладельцу клуба и финансисту Омиду Малику, который вмешался. Однако Бессент сказал Малику, что тот должен решить, кто покинет вечеринку, а кто останется, в противном случае пригрозил избить Пулта.

Чтобы сгладить конфликт, Малик разделил мужчин, уведя Бессента в другую часть клуба, чтобы он успокоился. Во время ужина их посадили за противоположные концы стола.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян