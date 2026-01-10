закрыть
11 января 2026, воскресенье, 0:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На БелАЭС загрузили свежее ядерное топливо

10
  • 10.01.2026, 9:31
  • 3,290
На БелАЭС загрузили свежее ядерное топливо

Второй энергоблок включили после «ремонта».

Завершен планово-предупредительный ремонт второго энергоблока БелАЭС, сообщили в Минэнерго утром 10 января, пишет «Зеркало».

«Блок включен в сеть. В рамках проведенных работ выполнена плановая замена части отработавшего ядерного топлива на свежее», — сообщило Минэнерго.

В ведомстве отметили, что «в соответствии с международной практикой с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования планово-предупредительный ремонт проводится на атомных станциях ежегодно».

Напомним, об отключении и включении второго энергоблока сообщалось и в июле прошлого года. Тогда говорилось о срабатывании «сигнализации об отклонении в работе системы охлаждения генератора — неядерной части блока».

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов