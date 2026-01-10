На БелАЭС загрузили свежее ядерное топливо

На БелАЭС загрузили свежее ядерное топливо10
- 10.01.2026, 9:31
- 3,290
Второй энергоблок включили после «ремонта».
Завершен планово-предупредительный ремонт второго энергоблока БелАЭС, сообщили в Минэнерго утром 10 января, пишет «Зеркало».
«Блок включен в сеть. В рамках проведенных работ выполнена плановая замена части отработавшего ядерного топлива на свежее», — сообщило Минэнерго.
В ведомстве отметили, что «в соответствии с международной практикой с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования планово-предупредительный ремонт проводится на атомных станциях ежегодно».
Напомним, об отключении и включении второго энергоблока сообщалось и в июле прошлого года. Тогда говорилось о срабатывании «сигнализации об отклонении в работе системы охлаждения генератора — неядерной части блока».