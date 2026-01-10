На БелАЭС загрузили свежее ядерное топливо 10 10.01.2026, 9:31

Второй энергоблок включили после «ремонта».

Завершен планово-предупредительный ремонт второго энергоблока БелАЭС, сообщили в Минэнерго утром 10 января, пишет «Зеркало».

«Блок включен в сеть. В рамках проведенных работ выполнена плановая замена части отработавшего ядерного топлива на свежее», — сообщило Минэнерго.

В ведомстве отметили, что «в соответствии с международной практикой с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования планово-предупредительный ремонт проводится на атомных станциях ежегодно».

Напомним, об отключении и включении второго энергоблока сообщалось и в июле прошлого года. Тогда говорилось о срабатывании «сигнализации об отклонении в работе системы охлаждения генератора — неядерной части блока».

