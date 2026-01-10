Эксперты назвали точное время, когда следует пить кофе 9 10.01.2026, 9:51

8,882

Кофеин действует дольше, чем нам кажется.

Люди пьют кофе по разным причинам, но чем больше они его пьют, тем больше становятся зависимыми от него, когда речь идет о необходимости добавить себе энергии в течение дня. Однако следует воздержаться от кофе, по крайней мере, за 4-6 часов до сна.

Некоторые люди очень чувствительны к кофеину, и для них важно перед сном не употреблять кофе. Эксперты назвали точное время, когда следует употреблять любимый напиток.

Об этом пишет GoodHousekeeping.

Исследования показали, что кофеин действует дольше, чем нам кажется. Он может оставаться активным в организме от пяти до семи часов, а иногда и больше. Именно поэтому кофе, выпитый в 15:00, вполне способен помешать заснуть вечером.

Дозы свыше 300 мг, то есть несколько чашек кофе, стабильно ухудшают качество сна, а кофеин за шесть часов до отдыха может забрать более часа сна. Кофеин попадает в кровь через 40 минут после употребления напитка.

«Кофеин может уменьшать глубокие фазы сна и сокращать общее время отдыха, даже если человеку кажется, что он спал нормально», — объяснила врач-невролог Линетт Гогол.

Она также акцентирует, что кофеин — это стимулятор, на который организм реагирует выбросом гормона стресса, кортизола, из-за чего, в свою очередь, уровень сахара в крови растет. После краткосрочного всплеска энергии тело понимает, что сахар этот на самом деле не нужен, и тогда за дело берется инсулин, чтобы уровень сахара снизился.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com