«Трамп собирается поступить с Лукашенко в венесуэльском формате»

10.01.2026, 17:26

А Кремль никаких гарантий белорусскому диктатору дать не может.

Недели не прошло после ареста Мадуро, а власти Венесуэлы решили освободить 800 политзаключенных. Абсолютно добровольно, исключительно ради мира и в соответствии с внутренними гуманистическими убеждениями. А не потому, что американцы им намекнули, что операцию можно при случае и повторить.

Сразу после этого Трамп сказал, что повторная операция в Венесуэле не потребуется, потому что власти Венесуэлы конструктивно сотрудничают по всем нефтяным вопроса.

И я хочу сказать, что если освобождение 800 человек из тюрем — это такой случайный побочный эффект войны Трампа за венесуэльскую нефть, то почаще бы таких побочных эффектов.

Это же получается практически идеальный вариант большой сделки — надеваешь наручники на одного гаранта и 800 человек оказываются на свободе.

Потому что новые гаранты, которые пока остались в Венесуэле, не хотят, чтобы с ними сделали то же самое. Поэтому, в отличие от кое-кого, готовы заниматься гуманизмом совершенно бескорыстно.

Так что венесуэльский вариант большой сделки получается более продвинутый, чем беларуский. Потому что, зачем платить больше, если можно получить всех и сразу.

Пойми меня правильно, я не думаю, что Трамп собирается провернуть большую сделку в венесуэльском формате с белорусским истекающим гарантом. Не поверишь, но мне лично эта мысль вообще ни разу даже в голову не приходила.

А вот самому истекающему гаранту она, видишь, в голову приходила. И за неделю так никуда не ушла. Вот когда я тебе прошлый раз говорил, что арест Мадуро произвел на истекающего гаранта большое впечатление, я же даже не представлял, что его впечатлило вплоть до частичной потери связи с реальностью.

А все почему? Потому что неделю кое-кто держал эти впечатления внутри себе. А такие впечатления внутри себя держать нельзя. Все равно не удержишь. Вот гаранта в четверг и прорвало.

Сказал, что во-первых, у него в стабильности такого не может быть, потому что не может быть никогда. Поэтому, без гаранта стабильность не останется.

А во-вторых, если гаранта вдруг внезапно не будет, то стабильность все равно никуда не денется, потому что он как в воду два года назад смотрел, все предвидел и обо всем позаботился.

Мог бы, конечно, друга Мадуро предупредить, раз все предвидел. Но, видимо, дружба дружбой, а стабильность каждому своя.

Короче, не просто так истекающий гарант установил прямую астральную связь с иконой Божьей Матери. Потому что снаружи враги, а внутри предатели. И как одинокому гаранту выжить в этом бушующем мире, особенно когда гарантии и так истекают?

А Путин истекающему гаранту никаких гарантий гарантировать больше не может. Путин даже своим танкерам ничего гарантировать не может. Раньше никто не трогал путинские танкеры, потому что все боялись непредсказуемой реакции России.

Но после того, как Трамп тронул три танкера за последние два дня, реакция России оказалась очень предсказуемой. Примерно как у Макрона в его худшие времена.

Поэтому я что хочу сказать? Я хочу сказать: не надо злить деда. И если американский дедушка предлагает большую сделку по-хорошему, то лучше соглашаться, пока он не передумал.

А то ведь сделка может пойти и по-венесуэльскому формату. Для этого ведь не обязательно посылать вертолеты. То, с чем не справится американский спецназ можно сделать за большие американские доллары.

И, кстати, в случае с истекающим гарантом деньги могут быть не такими уже и большими. Потому что кое-кто уже всех достал. Даже свидетелей своей стабильности.

