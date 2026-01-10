закрыть
В Германии три неизвестных дрона перехитрили систему Arrow 3, которая сбивает «Орешник»

21
  • 10.01.2026, 11:39
  • 11,736
В Германии три неизвестных дрона перехитрили систему Arrow 3, которая сбивает «Орешник»

Инцидент в Берлине квалифицировали как умышленный шпионаж.

Германия столкнулась с серьезным пробелом в безопасности при развертывании одной из ключевых систем противоракетной обороны Европы – израильской Arrow 3, предназначенной в частности для перехвата российского комплекса «Орешник».

Как сообщает Defense Romania, за два дня до официального ввода системы в начальную боевую готовность над радиолокационной станцией Arrow 3, развернутой на авиабазе вблизи города Аннабург в федеральной земле Саксония-Ангальт, были зафиксированы три неизвестных беспилотника. Они летали на высоте около 100 метров непосредственно над РЛС, которая является ключевым элементом системы.

К месту происшествия оперативно прибыло подразделение быстрого реагирования Бундесвера. Военные смогли установить визуальный контакт с дроном с помощью собственного БПЛА и попытались перехватить нарушителей. Для этого использовали штурмовые винтовки G27P с израильскими «умными» прицелами Smash X4, которые позиционируются как эффективное средство борьбы с дронами. Однако ни один из беспилотников сбить не удалось – они исчезли из района.

После расследования немецкая контрразведка и военная полиция классифицировали инцидент как «умышленное шпионаж». Эксперты обращают внимание, что речь идет о системе стоимостью более 3,5 миллиарда долларов, которая фактически является одним из немногих элементов защиты Европы от межконтинентальных баллистических ракет.

Несмотря на то, что стратегические объекты обычно прикрываются многослойной ПВО, в данном случае оборона, вероятно, еще не была полностью развернута, поскольку система только входила в эксплуатацию. В то же время аналитики отмечают, что именно Россия может быть заинтересованной стороной, ведь за последние годы неизвестные дроны неоднократно фиксировались над чувствительными объектами в разных странах Европы.

Специалисты предупреждают: если противодроновая защита таких систем не будет существенно усилена, то в случае прямого конфликта между РФ и Европой Arrow 3 может стать одной из первых целей, причем для ее вывода из строя могут понадобиться не дорогие ракеты, а несколько дешевых беспилотников. Риск усугубляется тем, что радиолокационная станция Arrow 3 является стационарной, а ее координаты известны заранее.

Несмотря на первое развертывание в 2025–2026 годах, полной боевой готовности Arrow 3 в Германии ожидают только в 2030 году. В то же время Берлин планирует наладить локальное производство ракет-перехватчиков и дополнительно закупить еще несколько таких систем на сумму около 3 миллиардов евро.

Что известно об Arrow 3

В декабре стало известно, что Германия может подписать новое соглашение с Израилем о расширении контракта на поставку системы противоракетной обороны Arrow 3 и ракет-перехватчиков к ним. Сумма контракта может составить 3 млрд евро.

Контракт по Arrow 3 между Иерусалимом и Берлином предусматривает, что стороны могут развернуть совместное производство ракет в Германии, скорее всего, на мощностях MBDA Deutschland, однако официально об этом не сообщалось.

