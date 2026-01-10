«Зомби-апокалипсис» в Минске во время циклона «Улли» озадачил белорусов 16 10.01.2026, 20:51

24,104

Видеофакт.

Циклон «Улли» накануне добрался до Беларуси и завалил города и деревни снегом. Сильная метель была и в Минске. Пользователь Threads показал, что происходило в спальных районах столицы в то время, пока от снега очищали центр города, заметило «Зеркало».

Он опубликовал видео, на котором люди идут невероятно ровным строем, как в кино о зомби.

— Зомби-апокалипсис. Минск 09.01.2026, — так подписаны кадры.

Под постом собралось множество комментариев по этому поводу. Многие не понимали, почему люди идут ровно друг за другом, другие удивлялись, где же коммунальная техника, почему никто не расчищает тротуары и приходится «тиснуться» между сугробами:

«А почему там люди строем идут?»

«Шаг вправо, шаг влево — сугроб!»

Другие комментаторы пояснили, что дело в том, что транспорт остановился:

«Транспорт не ходит, все снегом замело, убрать не успели, люди гуськом пешком к метро топают»

«Потому что других тропинок нет. Но я очень сомневаюсь, что это Минск. Там такое невозможно!»

«Там места много. Чего в затылок дышать друг другу?»

«Сын рассказывал, вчера ходил на спорт. Люди гуськом идут, потому что протоптана узкая колея. А на светофоре вообще коллапс. Очередь на светофор».

