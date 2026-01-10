закрыть
Создатель «Черного зеркала» анонсировал новый сезон

  • 10.01.2026, 18:11
  • 2,050
Создатель «Черного зеркала» анонсировал новый сезон
Чарли Брукер

Сценарист заявил, что уже продумывает новые истории.

Британский научно-фантастический телесериал-антология «Черное зеркало» вскоре вернется на Netflix с восьмым сезоном.

Об этом в интервью Tudum рассказал создатель шоу Чарли Брукер. Говоря о седьмом сезоне, который получил первые номинации на премию «Золотой глобус», английский сценарист признался, что очень гордится эпизодами "Common People" и «Eulogy». В то же время у него до сих пор вызывает удивление, что некоторые эпизоды сошли им с рук:

«К счастью, у сериала есть будущее, поэтому я могу подтвердить, что «Черное зеркало» вернется, как раз вовремя, чтобы реальность догнала его. Это очень волнительно. Эта часть моего мозга уже активировалась и работает на полную».

Создатель шоу также намекнул на свои будущие проекты для Netflix. В частности, новый сериал Брукера будет глубоким и серьезным криминальным триллером, совсем отличающимся от «Черного зеркала».

- Есть кое-что, о чем я пока не могу рассказать. Я даже не могу сказать, как это называется, но это совсем не «Черное зеркало». Это я могу сказать. Это что-то совсем другое. Самый детективный сериал всех времен. Это глубокий и серьезный криминальный триллер, - заинтриговал он.

