Белгородцы моются в снегу: власти РФ провалились в попытке вывести регион из блэкаута

10.01.2026, 20:41

Власти Белгородской области не смогли восстановить электричество, тепло- и водоснабжение.

Белгород продолжает находиться в затяжном коммунальном кризисе после ракетной атаки ВСУ. Местные жители жалуются на отсутствие света, воды и тепла, а губернатор призывает их приобретать генераторы и самостоятельно решать проблему с отсутствием электричества, пишет dialog.ua.

Без коммунальных услуг уже вторые сутки остаются, по разным оценкам, до трети жителей Белгородской области. Атака произошла в ночь на 9 января. В результате ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Белгороде и ряде районов области пропало электричество.

Сразу после атаки белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что без электричества остались 556 тысяч человек в шести муниципалитетах региона. Почти столько же жителей лишились отопления, еще около 200 тысяч – водоснабжения. Ситуацию глава региона охарактеризовал как «крайне сложную», заявив о попытках перевести часть потребителей на резервные источники питания.

Однако, как следует из сообщений самих белгородцев в социальных сетях, последствия оказались куда тяжелее. Многие жители сообщили, что не могут готовить еду, заряжать телефоны и пользоваться лифтами в многоэтажных домах. Чтобы обеспечить себя водой, люди начали растапливать снег прямо в квартирах. У заправок и банкоматов выстроились очереди, пишет «Агентство.

Днем в пятницу губернатор пообещал решить проблему до конца дня. Эти слова подтвердил и областной оперативный штаб.

Однако сдержать обещание властям не удалось. О возобновлении подачи воды в северной части Белгорода «Водоканал Белгородской области» сообщил лишь около 11:30 следующего дня. Почти сразу после этого ведомство объявило о новом отключении воды в одном из районов города и ряде сел, а также об отключении электричества на объекте водоснабжения в Шебекино.

Утром в субботу губернатор вновь выступил с заявлением о продолжении аварийно-восстановительных работ. При этом из его публикации не следовало, в каких именно районах подача света и воды уже восстановлена, а где проблемы сохраняются. Гладков дал понять, что полноценное восстановление электроснабжения может занять продолжительное время.

При этом губернатор фактически возложил часть ответственности за последствия отключений на самих жителей региона. По его словам, многие домохозяйства могли заранее приобрести генераторы, но не сделали этого, надеясь, что кризис их не затронет.

Эти слова властей вызвали раздражение у жителей региона. Они жалуются на маленькие зарплаты и, как следствие, отсутствие финансовых возможностей для приобретения генераторов, а также считают недопустимым перекладывание ответственности за работу критической инфраструктуры на население.

Тем временем на одном из видео женщина показывает, как топит снег в квартире, чтобы таким образом обеспечить себя водой.

- Спонсор нашего сегодняшнего похода в туалет и купания ночного – снеговик, – сказала она.

