Ученые установили, что жевание жвачки может принести неожиданную пользу организму 1 11.01.2026, 16:00

2,538

Фото: freepik.com

Это связано с изменением активности мозга.

Исследователи установили, что привычка жевать резинку может помочь сосредоточиться и снять стресс, пишет Fox News.

Эта привычка восходит, по меньшей мере, к 8000 годам назад, к Скандинавии, где люди жевали березовую смолу, чтобы размягчить ее и использовать в качестве клея для инструментов. Другие древние культуры, включая греков, коренных американцев и майя, также жевали древесную смолу ради удовольствия или успокаивающего эффекта.

В конце XIX и начале XX веков Уильям Ригли-младший превратил жевательную резинку из диковинки в массовую потребительскую привычку. Его бренды рекламировали жевательную резинку как способ успокоить нервы, утолить голод и сосредоточиться.

В 1940-х годах исследование показало, что жевание жвачки снижает напряжение, но не смогло объяснить почему. И сейчас ученые наконец начинают понимать биологические причины этих давних убеждений.

Что показало исследование

Так, в обзоре 2025 года, исследователи из Щецинского университета в Польше проанализировали более чем три десятилетия исследований с использованием методов нейровизуализации, чтобы изучить, что происходит внутри мозга, когда люди жуют жевательную резинку. Используя МРТ, ЭЭГ и ближнюю инфракрасную спектроскопию, авторы обнаружили, что жевание изменяет активность мозга в областях, связанных с движением, вниманием и регуляцией стресса.

Как показал обзор, жевательная резинка активирует не только двигательные и сенсорные сети мозга, участвующие в жевании, но и высшие области, связанные с вниманием, бдительностью и эмоциональным контролем.

Обзор также подтверждает более ранние выводы о том, что жевание жевательной резинки может снять стресс, но только в определенных ситуациях. В лабораторных экспериментах люди, которые жевали жвачку во время выполнения задач, вызывающих умеренный стресс, таких как публичные выступления или вычисления в уме, часто сообщали о более низком уровне тревожности, чем те, кто этого не делал.

Однако жевание жвачки не всегда снижало тревожность в стрессовых медицинских ситуациях, например, непосредственно перед операцией, и не давало явной пользы, когда участники сталкивались с неразрешимыми проблемами, призванными вызвать фрустрацию.

В нескольких исследованиях исследователи также обнаружили, что люди, которые жевали жвачку, не запоминали списки слов или историй лучше, чем те, кто этого не делал, и любое повышение внимания исчезало вскоре после прекращения жевания.

«Хотя эти эффекты часто кратковременны, диапазон результатов… подчеркивает способность жевательной резинки модулировать функции мозга, выходящие за рамки простого контроля движений рта. Однако на данный момент нейронные изменения, связанные с жеванием жевательной резинки, не могут быть напрямую связаны с положительными поведенческими и функциональными результатами, наблюдаемыми в исследованиях», – написали исследователи.

