12 января 2026, понедельник, 17:11
ЮАР нарывается на жесткую реакцию Трампа

5
  • 12.01.2026, 12:10
  • 3,918
ЮАР нарывается на жесткую реакцию Трампа

Россия, Китай и ЮАР проводят совместные военные учения.

Южная Африка может еще больше осложнить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа, принимая в своих водах военные корабли Ирана, России и Китая. Совместные военно-морские учения начались в пятницу и продлятся до конца недели, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Около десятка военных кораблей и вспомогательных судов прибыли на базу ВМС ЮАР в Саймонстауне, недалеко от Кейптауна. По словам южноафриканских властей, маневры направлены на укрепление морской безопасности, торговли и взаимодействия флотов. Однако американские аналитики и оппозиция в ЮАР считают, что в Вашингтоне эти учения будут восприняты как провокация.

Командование США в Африке заявило, что внимательно следит за происходящим. Американская сторона опасается попыток ограничить свободу судоходства и подчеркивает, что намерена защищать свои интересы и ключевые морские маршруты в сотрудничестве с африканскими партнерами.

Отношения между США и ЮАР остаются напряженными. За последний год Вашингтон прекратил финансовую помощь Претории, ввел пошлины на южноафриканские товары и бойкотировал саммит G20, проходивший в стране. Ранее США также выслали посла ЮАР и резко раскритиковали южноафриканские власти за контакты с Россией.

В самой ЮАР учения вызвали политические споры. Оппозиционная партия «Демократический альянс» осудила сближение с «санкционированными государствами» и заявила, что БРИКС не является военным союзом, а попытки представить маневры как сотрудничество в рамках объединения вводят общественность в заблуждение.

Это уже третьи совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР с 2019 года. Эксперты отмечают, что участие Ирана и активность стран БРИКС усиливают опасения США по поводу роста альтернативных западным геополитических альянсов.

