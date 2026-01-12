Белгородский губернатор заявил о «катастрофе» в энергетике 17 12.01.2026, 13:49

Из-за ударов ВСУ.

В Белгородской области России начнут искать «провокаторов» среди недовольных реакцией властей на отключения электричества из-за украинских атак. Поручение провести соответствующий мониторинг жителей региона дал губернатор Вячеслав Гладков. «Каждая сложная ситуация вызывает агрессию у наших врагов, [врагов] государства, которые есть извне. Видим увеличивающиеся информационные атаки со стороны украинской. Видим, что есть атаки со стороны и внутренних врагов», — цитирует Гладкова The Moscow Times.

По словам губернатора, собранная властями информация о попытках «сформировать социальное напряжение» будет передаваться силовикам, чтобы те могли привлечь замешанных в этом лиц к административной и уголовной ответственности. Гладков отметил, что «провокаторы» стремятся «поднять волну недовольства и так в крайне сложной обстановке», когда потери энергетических мощностей из-за обстрелов приобрели «практически катастрофичные» масштабы. «В таком объеме такие проблемы мы еще не проживали… [отключение электричества] может охватить полностью Белгородскую область, а это 1,5 млн человек», — предупредил губернатор.

«Людям и так тяжело. Ко всем проблемам, связанным с обстрелами, понижением температуры, снегопадами, еще приходят и пытаются [нагнетать]… Конечно, люди начинают еще больше возмущаться, не задумываясь о последствиях», — добавил Гладков.

Он также пожаловался на федеральные торговые сети, которые недостаточно оснастили генераторами свои магазины, из-за чего те были вынуждены закрыться после отключения электроэнергии. В связи с этим власти готовят обращение в прокуратуру.

9 января более 550 тысяч жителей Белгородской области остались без света и тепла в результате ракетного удара ВСУ по объекту инженерной инфраструктуры. Еще около 200 тысяч лишились воды. Гладков тогда заявил о «крайне непростой» ситуации и призвал жителей покупать генераторы самостоятельно, отметив, что резервная генерация не способна компенсировать потери электроэнергии в полном объеме.

По информации «Пепла», удар был нанесен по подстанции «Сторожева» и ТЭЦ «Луч». Последняя является одной из основных теплоэлектростанций Белгорода, работающей на газе и обеспечивающей значительную часть города.

