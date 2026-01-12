В Беларуси исчезли сразу четыре сельсовета
12.01.2026
Что с ними стало?
В Гомельской области упразднили четыре сельсовета. Соответствующие постановления были приняты в конце 2025 года, обратило внимание издание Blizko.by.
На сайте Белгеодезии обновился информационный бюллетень «Изменения наименований географических объектов Республики Беларусь». Решением от 24 октября 2025 года прекратил существование Засинцевский сельсовет в Ельском районе Гомельской области. Его населенные пункты передали в Скороднянский сельсовет.
А под конец года, 23 декабря 2025, вышли постановления об упразднении еще нескольких сельсоветов:
Боровобудский (Кормянский район Гомельской области) — населенные пункты переданы в Лужковский сельсовет;
Ворновский (Кормянский район Гомельской области) — населенные пункты переданы в Коротьковский сельсовет;
Наховский (Калинковичский район Гомельской области) — населенные пункты переданы в Зеленочский сельсовет;
Якимовичский (Калинковичский район Гомельской области) — населенные пункты переданы в Капличский сельсовет.
Напомним, в 2024 году в стране перестали существовать 11 населенных пунктов, годом ранее с карты Беларуси исчезли 12 географических объектов. Среди них — 6 сельсоветов (их деревни передали в другие сельсоветы). Также перестали существовать пять деревень и хуторов в Верхнедвинском районе Витебской области: Гороватки, Заборье, Крыськово, Роскоши и хутор Доброплесовский, а еще деревня Перемога в Могилевском районе. А за 13 лет в стране исчезли 398 деревень.