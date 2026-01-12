В Белгороде из-за масштабного блэкаута стали закрываться торговые центры 12.01.2026, 17:35

Массово отключаются и вышки сотовой связи.

В Белгороде на фоне масштабных отключений электроснабжения, которые последовали за ракетным ударом ВСУ по энергетической инфраструктуре региона, стали закрываться торговые центры и массово отключаться вышки сотовой связи. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на «Пепел Белгород». По данным канала, 12 января о приостановке работы сообщили как минимум три крупных торгцентра в областном центре.

В ТРЦ «РИО» объявили, что в понедельник будут работать лишь гипермаркет «Ашан» и аптека. Причина неудобств — проводимые «ремонтные работы» и «ограничения потребления электроэнергии», отметили в пресс-службе. Руководство «Сити Молла» также сообщило о закрытии большей части магазинов и кафе в торговом центре «по техническим причинам». Там функционируют только «Пятерочка», кинотеатр, площадка для падел-тенниса и еще несколько магазинов. «Уважаемые посетители, информация про завтра… будет завтра. Такие нынче времена», — уведомили в телеграм-канале ТЦ. Об ограничениях также сообщили в ТЦ «МегаГринн». Комплекс почти полностью приостановил работу по причине нехватки энергии.

В минувшую пятницу украинские войска нанесли ракетный удар по подстанции «Сторожевая» и ТЭЦ «Луч», которые обеспечивают питание значительной части Белгорода. В результате атаки более 550 тысяч жителей области остались без света и тепла, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Еще около 200 тысяч человек лишились воды.

Помимо проблем в торговых центрах Белгорода в области на фоне блэкаута было ограничено потребление электроэнергии на промышленных предприятиях, из-за чего последние могут работать только в ночное время. По данным «Пепла», это коснулось свыше 60 производств города.

Масштабные перебои электричества также привели к тому, что в Белгородской области перестали функционировать более 60% вышек сотовой связи, рассказал в ходе оперативного совещания правительства глава Минцифры области Сергей Четвериков. Это около трех тысяч базовых станций. Приборы на вышках могут работать автономно до шести часов, пояснил чиновник. По его словам, после блэкаута операторы связи не подключили станции к резервным генераторам, из-за чего они отключились.

Гладков со своей стороны анонсировал поиск «провокаторов» среди недовольных реакцией властей на отключения электричества белгородцев, и поручил провести соответствующий мониторинг жителей региона.

