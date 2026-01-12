На YouTube нашли аномальный канал из Северной Кореи 2 12.01.2026, 19:16

Необычное видео без звука и картинки длится 140 лет.

На YouTube было обнаружено видео с заявленной продолжительностью более 140 лет, в котором нет картинки и звука. На это обратили внимание пользователи форумов и соцсетей.

Опубликованный на канале ShinyWR ролик под названием с единственным символом «?» за несколько дней набрал свыше 1,4 млн просмотров, вызвав активное обсуждение среди пользователей.

Появление такого файла на сервисе остается необъясненным. Согласно официальным ограничениям YouTube, максимальная длительность загружаемых роликов составляет 12 часов либо 128 ГБ по объему. В этой связи в сообществе высказываются предположения о возможном программном сбое, внутреннем тестировании функций платформы или ошибке в системе отображения данных.

Дополнительный интерес вызывает сам канал: помимо текущего ролика, на нем размещены и другие видео аномальной продолжительности. В описании профиля также указано, что аккаунт якобы зарегистрирован в Северной Корее, что усилило спекуляции вокруг его происхождения и статуса.

Представители YouTube пока не давали официальных комментариев относительно появления аномального видео.

