Белорус пошел по нестандартному пути, чтобы получить наследство
13.01.2026
История произошла в Бресте.
Житель Бреста обратился за генетической экспертизой после смерти отца, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз (ГКСЭ), пишет «Зеркало».
Брестчанин попросил специалистов ведомства выяснить, был ли умерший в 2025 году мужчина его биологическим отцом. Юридического подтверждения кровных уз у него не имелось.
Эксперты выделили генотип с личных вещей умершего, а также собрали биологический материал заявителя. Сравнительный анализ подтвердил их родство.
«Заключение экспертизы позволит мужчине юридически установить отцовство по отношению к наследодателю и в дальнейшем реализовать права наследования наравне с другими», — сообщили в ГКСЭ.