13 января 2026, вторник, 15:07
Белорус пошел по нестандартному пути, чтобы получить наследство

  13.01.2026, 10:47
  • 8,628
Белорус пошел по нестандартному пути, чтобы получить наследство

История произошла в Бресте.

Житель Бреста обратился за генетической экспертизой после смерти отца, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз (ГКСЭ), пишет «Зеркало».

Брестчанин попросил специалистов ведомства выяснить, был ли умерший в 2025 году мужчина его биологическим отцом. Юридического подтверждения кровных уз у него не имелось.

Эксперты выделили генотип с личных вещей умершего, а также собрали биологический материал заявителя. Сравнительный анализ подтвердил их родство.

«Заключение экспертизы позволит мужчине юридически установить отцовство по отношению к наследодателю и в дальнейшем реализовать права наследования наравне с другими», — сообщили в ГКСЭ.

