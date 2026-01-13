В оккупированной Макеевке детонирует арсенал войск РФ
- 13.01.2026, 10:50
Тыл оккупантов под ударом.
Вечером 12 января оккупированную Макеевку всколыхнула серия мощных взрывов. Предварительно, под удар попал склад с боеприпасами ВС РФ. В Сеть попали кадры с места атаки, которые успели снять очевидцы, передает Dialog.UA.
На сегодня город является достаточно глубоким тылом агрессора — до линии фронта около 50 км. Однако это не спасло врага от высокоточного удара. Предварительно, объект был атакован с помощью ударных беспилотников.
Судя по опубликованным кадрам, на месте возник сильный пожар. Четко слышна вторичная детонация. А это говорит о том, что под ударом действительно оказался склад с боеприпасами. Последствия атаки уточняются. Россияне хранят молчание. Украинская сторона пока также не высказалась.
