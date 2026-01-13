В оккупированной Макеевке детонирует арсенал войск РФ 13.01.2026, 10:50

4,782

Тыл оккупантов под ударом.

Вечером 12 января оккупированную Макеевку всколыхнула серия мощных взрывов. Предварительно, под удар попал склад с боеприпасами ВС РФ. В Сеть попали кадры с места атаки, которые успели снять очевидцы, передает Dialog.UA.

На сегодня город является достаточно глубоким тылом агрессора — до линии фронта около 50 км. Однако это не спасло врага от высокоточного удара. Предварительно, объект был атакован с помощью ударных беспилотников.

Судя по опубликованным кадрам, на месте возник сильный пожар. Четко слышна вторичная детонация. А это говорит о том, что под ударом действительно оказался склад с боеприпасами. Последствия атаки уточняются. Россияне хранят молчание. Украинская сторона пока также не высказалась.

​Тыл под ударом: в оккупированной Макеевке детонирует арсенал ВС РФ

В оккупированной Макеевке детонирует крупный склад с боеприпасами российской армии.

