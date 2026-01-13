закрыть
Оборонный комитет Верховной Рады Украины передумал по поводу отставки Малюка

7
  • 13.01.2026, 12:44
  • 3,796
Оборонный комитет Верховной Рады Украины передумал по поводу отставки Малюка
Василий Малюк

Сегодня будет «кадровый день»

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки при повторном рассмотрении поддержал отставку Василия Малюка с должности руководителя Службы безопасности Украины. Об этом сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.

Решение поддержали 12 членов комитета, пятеро выступили против, один воздержался. Накануне в профильном комитете «за» проголосовали только семеро.

С представлением президента Украины Владимира Зеленского о снятии Малюка сегодня не согласились нардепы Роман Костенко, Соломия Бобровская, Сергей Рахманин (все – «Голос»), представитель «Европейской солидарности» Ирина Фриз и Вадим Ивченко («Батьківщина»).

Железняк предполагает, что на сегодняшнем голосовании сессия Рады также примет отставку главы СБУ большинством голосов. Он анонсировал 13 января как «кадровый день» в парламенте.

