Оборонный комитет Верховной Рады Украины передумал по поводу отставки Малюка

Оборонный комитет Верховной Рады Украины передумал по поводу отставки Малюка7
- 13.01.2026, 12:44
Сегодня будет «кадровый день»
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки при повторном рассмотрении поддержал отставку Василия Малюка с должности руководителя Службы безопасности Украины. Об этом сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.
Решение поддержали 12 членов комитета, пятеро выступили против, один воздержался. Накануне в профильном комитете «за» проголосовали только семеро.
С представлением президента Украины Владимира Зеленского о снятии Малюка сегодня не согласились нардепы Роман Костенко, Соломия Бобровская, Сергей Рахманин (все – «Голос»), представитель «Европейской солидарности» Ирина Фриз и Вадим Ивченко («Батьківщина»).
Железняк предполагает, что на сегодняшнем голосовании сессия Рады также примет отставку главы СБУ большинством голосов. Он анонсировал 13 января как «кадровый день» в парламенте.