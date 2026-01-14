Погибших во время протестов в Иране может быть до 20 тысяч 14.01.2026, 2:00

Появились видео из переполненного морга в Тегеране.

В Иране во время протестов погибли по меньшей мере 12 тысяч человек, утверждает иранский оппозиционный телеканал Iran International.

После восстановления телефонной связи с Ираном два источника CBS, один из которых из Ирана, сообщили, что погибших по меньшей мере 12 тысяч, но их число может достигать 20 тысяч.

ВНИМАНИЕ! МАТЕРИАЛ СОДЕРЖИТ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ

Согласно его сообщению, в течение двух последних дней его редкологегия пересмотрела информацию от ряда источников и пришла к выводу, что в течение ночей 8 и 9 января «в крупнейшем убийстве в современной истории Ирана» погибло по меньшей мере 12 тысяч человек.

«Исходя из полученной информации, убитые были преимущественно расстреляны силами Корпуса стражей Исламской революции и Басидж», — говорится в статье.

Iran International также пишет, что, согласно информации, полученной от Высшего совета национальной безопасности Ирана и администрации президента Ирана, убийство было совершено по прямому приказу Али Хаменеи, с четкого ведома и одобрения руководителей всех трех ветвей власти, а также по приказу о боевой стрельбе, изданному Высшим советом национальной безопасности.

Отмечается, что многие убитые были молодыми людьми в возрасте до 30 лет.

Между тем в социальных сетях распространились несколько видео, снятые возле судебно-медицинского центра Кагризак в Тегеране, на которых можно увидеть десятки тел в черных полиэтиленовых мешках, лежащих прямо на земле, и людей, которые ищут среди них своих родственников, сообщил канал CNN. Канал отмечает, что видео распространялись в течение выходных 10−11 января.

Также в статье говорится, что CNN получил видео, на котором видно людей, собравшихся перед монитором, на котором воспроизводятся фото погибших. Отмечается, что эти люди пытаются опознать своих близких. Согласно информации, отображаемой на экране, и изображениям, полученным расположенным в США Human Rights Activists News Agency (HRANA), на территории этого морга находится около 250 тел.

Активистская группа Mamlekate заявила 10 января, что количество тел, доставленных в судебно-медицинский институт, настолько велико, что их складируют во дворе.

CNN пишет, что иранские государственные СМИ признали достоверность видео из морга, но заявляют, что тела, которые на них запечатлены, принадлежат преимущественно «обычным людям» — прохожим, которых втянули в протесты. Государственные СМИ обвинили в их смерти «участников беспорядков».

