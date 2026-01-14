В Беларусь могли привезти не весь «Орешник»5
Что известно.
Несмотря на заявления Александра Лукашенко и Министерства обороны о прибытии и постановке на боевое дежурство тактического ракетного комплекса «Орешник», подтверждений этому нет. Комплекс логично было бы прислать в нашу страну по железной дороге, однако этого зафиксировано не было, сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси».
Лукашенко говорил 18 декабря, что российский ракетный комплекс «Орешник» находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство. Он отмечал, что «ни в каком Слуцке» его не размещали, а поставили «там, где более выгодно». Министр обороны Виктор Хренин пообещал показать «Орешник», когда тот заступит на боевое дежурство. В итоге 30 декабря Минобороны сообщило, что «ракетный дивизион „Орешник“ приступил к выполнению задач боевого дежурства в назначенных районах на территории нашей страны».
Предполагаемым местом размещения назывался аэродром Кричев («Кричев-6») на Могилевщине — там идет строительство и полностью восстановлена железнодорожная станция, отмечали исследователи.
В сообществе железнодорожников провели свой анализ и подчеркивают, что «специалисты отмечают отсутствие среди демонстрируемой техники непосредственно пусковой установки комплекса». По их словам, во всех официальных видеороликах об «Орешнике» в Беларуси зафиксированы лишь три типа машин, задействованных в обслуживании комплекса: машина связи, бронеавтомобиль «Тайфун» и, предположительно, машина обеспечения боевого дежурства. При этом дивизион может насчитывать около десятка машин.
Однако и показанную крупногабаритную технику логично было бы доставлять в Беларусь по железной дороге. По сведениям объединения, так и было — машины доставили на «Кричев-6» в ориентировочный период с 18 по 20 декабря 2025 года через межгосударственный стыковой пункт Понятовка (РЖД) — Шестеровка (БелЖД). Но иных таких грузов больше не было.
«В пользу того, что самоходные пусковые установки баллистической ракеты средней дальности (БРСД) „Орешник“, входящие в состав подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК), не ввозились на территорию Республики Беларусь, свидетельствует отсутствие зафиксированной информации о перемещении негабаритных грузов с территории Российской Федерации в Беларусь в ноябре-декабре 2025 года.
Имея размеры приблизительно 17,0×3,4×4,0 метра, этот груз подпадает в разряд негабаритных, что требует соблюдения отдельных условий следования и пропуска по участку», — отмечают железнодорожные специалисты.
То есть факт ввоза и размещения на территории Беларуси боевых ракетных комплексов БРСД «Орешник», включая пусковые установки, документально и фактически не подтвержден. Зафиксировано лишь прибытие вспомогательной и обеспечивающей техники, не относящейся к боевым средствам комплекса.
В то же время в объединении отмечают большие работы по строительству железнодорожной архитектуры на территории 1405-й артиллерийской базы боеприпасов (в/ч 42 707) у деревни Большая Горожа Осиповичского района. Как сообщается, заказчиком строительства выступает ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации». При этом уже и так происходит активный вывоз боеприпасов базы россиянам в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.