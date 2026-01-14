В Беларусь могли привезти не весь «Орешник» 5 14.01.2026, 20:06

Что известно.

Несмотря на заявления Александра Лукашенко и Министерства обороны о прибытии и постановке на боевое дежурство тактического ракетного комплекса «Орешник», подтверждений этому нет. Комплекс логично было бы прислать в нашу страну по железной дороге, однако этого зафиксировано не было, сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Лукашенко говорил 18 декабря, что российский ракетный комплекс «Орешник» находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство. Он отмечал, что «ни в каком Слуцке» его не размещали, а поставили «там, где более выгодно». Министр обороны Виктор Хренин пообещал показать «Орешник», когда тот заступит на боевое дежурство. В итоге 30 декабря Минобороны сообщило, что «ракетный дивизион „Орешник“ приступил к выполнению задач боевого дежурства в назначенных районах на территории нашей страны».

Фрагмент ролика Минобороны Беларуси о постановке «Орешника» на боевое дежурство. Скриншот: Минобороны Беларуси

Предполагаемым местом размещения назывался аэродром Кричев («Кричев-6») на Могилевщине — там идет строительство и полностью восстановлена железнодорожная станция, отмечали исследователи.

В сообществе железнодорожников провели свой анализ и подчеркивают, что «специалисты отмечают отсутствие среди демонстрируемой техники непосредственно пусковой установки комплекса». По их словам, во всех официальных видеороликах об «Орешнике» в Беларуси зафиксированы лишь три типа машин, задействованных в обслуживании комплекса: машина связи, бронеавтомобиль «Тайфун» и, предположительно, машина обеспечения боевого дежурства. При этом дивизион может насчитывать около десятка машин.

Однако и показанную крупногабаритную технику логично было бы доставлять в Беларусь по железной дороге. По сведениям объединения, так и было — машины доставили на «Кричев-6» в ориентировочный период с 18 по 20 декабря 2025 года через межгосударственный стыковой пункт Понятовка (РЖД) — Шестеровка (БелЖД). Но иных таких грузов больше не было.

Спутниковый снимок, сделанный компанией Planet Labs 16 ноября 2025 года, показывает место, где, по мнению американских исследователей, Россия, вероятно, размещает свою новую ракету «Орешник», способную нести ядерное оружие. Фото: Reuters

«В пользу того, что самоходные пусковые установки баллистической ракеты средней дальности (БРСД) „Орешник“, входящие в состав подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК), не ввозились на территорию Республики Беларусь, свидетельствует отсутствие зафиксированной информации о перемещении негабаритных грузов с территории Российской Федерации в Беларусь в ноябре-декабре 2025 года.

Имея размеры приблизительно 17,0×3,4×4,0 метра, этот груз подпадает в разряд негабаритных, что требует соблюдения отдельных условий следования и пропуска по участку», — отмечают железнодорожные специалисты.

То есть факт ввоза и размещения на территории Беларуси боевых ракетных комплексов БРСД «Орешник», включая пусковые установки, документально и фактически не подтвержден. Зафиксировано лишь прибытие вспомогательной и обеспечивающей техники, не относящейся к боевым средствам комплекса.

В то же время в объединении отмечают большие работы по строительству железнодорожной архитектуры на территории 1405-й артиллерийской базы боеприпасов (в/ч 42 707) у деревни Большая Горожа Осиповичского района. Как сообщается, заказчиком строительства выступает ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации». При этом уже и так происходит активный вывоз боеприпасов базы россиянам в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

