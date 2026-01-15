закрыть
Кто на самом деле построил пирамиду в Гизе?

1
  • 15.01.2026, 11:47
  • 2,182
Кто на самом деле построил пирамиду в Гизе?

Появились новые данные.

Великая пирамида в Гизе остаётся самым крупным сооружением древнего мира. Масштаб и точность постройки давно вызывают вопросы о том, кто её строил и управлял процессом. Хотя строительство приписывают фараону Хуфу, археологи нашли доказательства, что непосредственное руководство осуществлял его племянник и визирь Хемиун, пишет «Хайтек».

Исследования западного кладбища у пирамиды показали необычно крупную мастабу — прямоугольную гробницу Хемиуну. Внутри археологи обнаружили его статую с редким для того времени реализмом и надписи, подтверждающие высокий статус. Он был визирем, то есть вторым человеком в государстве после фараона, и носителем царской печати.

Главный аргумент в пользу роли Хемиуну — титул «Надзиратель за всеми строительными проектами короля». Это означало, что именно он координировал строительство пирамиды: распределял рабочие силы, следил за ресурсами и планировал этапы строительства. Фараон отдавал приказ, а Хемиун превращал его в конкретный рабочий процесс, обеспечивая выполнение проекта на национальном уровне.

Таким образом, Великую пирамиду строили тысячи рабочих, но её организацией, управлением и успешным завершением руководил Хемиун. История показывает, что великие достижения древности зависели не только от царской воли, но и от профессионализма и административного таланта чиновников.

