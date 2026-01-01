Часть Жодино в мороз осталась без отопления и горячей воды 16.01.2026, 1:00

На теплотрассе произошла авария.

В Жодино часть жилых домов и садик вечером 15 января остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе, сообщили в «Минскэнерго».

«Сегодня вечером в Жодино в районе ул. Тимирязева, 9 на участке тепловой магистрали диаметром 259 мм произошел прорыв теплотрассы с выбросом воды. Аварийная ситуация оперативно локализована, в настоящее время специалисты РУП „Минскэнерго“ проводят срочные ремонтно-восстановительные работы. В результате аварии временно отключены от отопления и горячего водоснабжения часть жилых домов по улицам Тимирязева, Венисье, Научная, а также детский сад № 8, расположенный по адресу улица Тимирязева, 1», — говорится в сообщении.

Причины повреждения трубопровода выясняются.

В целях оперативного восстановления теплоснабжения потребителей привлечены две бригады и три единицы спецтехники.

