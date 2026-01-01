закрыть
16 января 2026, пятница, 0:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Часть Жодино в мороз осталась без отопления и горячей воды

  • 16.01.2026, 1:00
Часть Жодино в мороз осталась без отопления и горячей воды

На теплотрассе произошла авария.

В Жодино часть жилых домов и садик вечером 15 января остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе, сообщили в «Минскэнерго».

«Сегодня вечером в Жодино в районе ул. Тимирязева, 9 на участке тепловой магистрали диаметром 259 мм произошел прорыв теплотрассы с выбросом воды. Аварийная ситуация оперативно локализована, в настоящее время специалисты РУП „Минскэнерго“ проводят срочные ремонтно-восстановительные работы. В результате аварии временно отключены от отопления и горячего водоснабжения часть жилых домов по улицам Тимирязева, Венисье, Научная, а также детский сад № 8, расположенный по адресу улица Тимирязева, 1», — говорится в сообщении.

Причины повреждения трубопровода выясняются.

В целях оперативного восстановления теплоснабжения потребителей привлечены две бригады и три единицы спецтехники.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип