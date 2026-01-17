закрыть
17 января 2026, суббота, 20:22
Ученые: Медитация помогает очищать мозг

  • 17.01.2026, 20:01
Результаты показали изменения в движении спинномозговой и тканевой жидкостей.

Ученые из Университета Вандербильта (США) хотели понять, могут ли практики осознанности влиять на движение спинномозговой и тканевой жидкостей. По их словам, взаимодействие последних поддерживает стабильную среду для клеток мозга и позволяет органу вовремя очищаться от отходов, пишет «Нож».

Команда набрали группу из 23 людей с богатым опытом в области духовных практик. За всю свою жизнь каждый участник уделил медитациям сосредоточенного внимания — концентрации на одном объекте или ощущении — более 3,7 тыс. часов. Также ученые сформировали две контрольные группы из добровольцев без аналогичного опыта.

Сперва мозг опытных участников сканировали при помощи МРТ. Далее их попросили сосредоточиться на собственном дыхании и какое-то время находиться в этом состоянии. Тем временем исследователи проанализировали проанализировали особенности циркуляции в мозге испытуемых.

Результаты показали изменения в движении спинномозговой и тканевой жидкостей во время сеансов медитации. Когда опытные медитаторы переключались с мыслительного потока на сосредоточенное внимание, циркуляция становилась более упорядоченной.

Чтобы убедиться, что эффект был вызван медитацией, а не изменением ритма дыхания, ученые провели эксперимент над неопытными добровольцами. Первая часть испытуемых отдыхала во время МРТ, а вторые дышали по правилам, предусмотренным медитацией.

Как выяснилось, у добровольцев, контролировавших дыхание, не выявили явных улучшений в циркуляции жидкости. Судя по всему, результата можно достичь лишь за счет медитации.

Авторы надеются, что их наработки будут полезны при разработке новых методов лечения и профилактики многих заболеваний.

