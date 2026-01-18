На территории «Великого камня» вспыхнул пожар

На территории «Великого камня» вспыхнул пожар2
- 18.01.2026, 12:06
- 1,320
Вечером 17 января подразделения МЧС ликвидировали пожар на территории индустриального парка «Великий камень». Об этом БелТА сообщили в МЧС.
По прибытии к месту вызова наблюдалось горение на втором этаже бытового сооружения. Никто не пострадал. Спасатели ликвидировали пожар. На месте происшествия работало четыре единицы техники МЧС.
Причина случившегося устанавливается.
Напомним, что за последние несколько месяцев это уже не первый случай пожара на территории «Великого камня». 18 ноября 2025 года спасатели уже тушили пожар на территории индустриального парка «Великий камень».