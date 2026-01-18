закрыть
На территории «Великого камня» вспыхнул пожар

2
  • 18.01.2026, 12:06
  • 1,320
Причина случившегося устанавливается.

Вечером 17 января подразделения МЧС ликвидировали пожар на территории индустриального парка «Великий камень». Об этом БелТА сообщили в МЧС.

По прибытии к месту вызова наблюдалось горение на втором этаже бытового сооружения. Никто не пострадал. Спасатели ликвидировали пожар. На месте происшествия работало четыре единицы техники МЧС.

Напомним, что за последние несколько месяцев это уже не первый случай пожара на территории «Великого камня». 18 ноября 2025 года спасатели уже тушили пожар на территории индустриального парка «Великий камень».

