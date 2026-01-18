На территории «Великого камня» вспыхнул пожар 2 18.01.2026, 12:06

1,320

Причина случившегося устанавливается.

Вечером 17 января подразделения МЧС ликвидировали пожар на территории индустриального парка «Великий камень». Об этом БелТА сообщили в МЧС.

По прибытии к месту вызова наблюдалось горение на втором этаже бытового сооружения. Никто не пострадал. Спасатели ликвидировали пожар. На месте происшествия работало четыре единицы техники МЧС.

Причина случившегося устанавливается.

Напомним, что за последние несколько месяцев это уже не первый случай пожара на территории «Великого камня». 18 ноября 2025 года спасатели уже тушили пожар на территории индустриального парка «Великий камень».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com