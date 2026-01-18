Ученые впервые увидели «скрытую жизнь» Солнца 18.01.2026, 14:00

Она сильно повлияла на ситуацию на Земле.

Команда исследователей отследила необычайно активную область на Солнце от момента ее зарождения до полного распада, фиксируя ее активность на протяжении 94 дней непрерывно.

Эта область, получившая название NOAA 13664, вызвала сильнейшие геомагнитные бури, которые Земля видела за последние два десятилетия. Они привели к сбоям в работе спутников, систем сельского хозяйства и даже железнодорожной сигнализации, пишет The Daily Galaxy.

Столь длительный мониторинг стал возможен благодаря объединению данных с двух космических аппаратов: Solar Orbiter Европейского космического агентства (ЕКА), который наблюдал за обратной стороной Солнца, и Solar Dynamics Observatory (SDO) от НАСА, который постоянно следил за стороной, обращенной к Земле.

Результатом стала полная хронология эволюции солнечной области – то, чего раньше никогда не удавалось достичь.

Когда NOAA 13664 захватила лидерство

Обычно активные области на Солнце остаются видимыми с Земли лишь около двух недель, прежде чем скрыться из виду из-за вращения звезды. Однако зонд Solar Orbiter, запущенный в 2020 году, движется по широкой орбите вокруг Солнца, что позволяет ему видеть зоны, скрытые от глаз земных наблюдателей.

По словам Иоанниса Контогианниса, физика Солнца из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich), эта орбита позволила ученым обнаружить NOAA 13664 задолго до того, как она стала видна с нашей планеты. К маю 2024 года область повернулась к Земле и сразу проявила свою исключительную мощь.

«Эта область вызвала впечатляющее северное сияние, которое было видно даже на юге, вплоть до Швейцарии», – отметила Луиза Харра, профессор ETH Zurich и директор обсерватории в Давосе.

Исследователи смогли наблюдать за регионом в течение трех полных оборотов Солнца, получив непрерывную картину трансформации его магнитного поля.

Земля под ударом солнечной ярости

Последствия активности NOAA 13664 вышли далеко за рамки красочного неба. Профессор Харра указала, что в мае 2024 года серьезно пострадали современные технологии, причем одним из наиболее затронутых секторов стало цифровое сельское хозяйство. Сигналы спутников, используемые дронами, полевыми датчиками и автономным оборудованием, были нарушены, что привело к задержкам в работе и потерям урожая.

Пострадала и другая инфраструктура. «Даже сигналы на железнодорожных путях могут быть затронуты и самопроизвольно переключаться с красного на зеленый или наоборот», – сказала она. Это отражает растущую обеспокоенность тем, как явления космической погоды взаимодействуют со стареющими или чувствительными наземными системами.

Прошлые события демонстрировали схожие последствия. В феврале 2022 года повышенная солнечная активность уничтожила 38 из 49 только что запущенных спутников Starlink. NOAA 13664 напомнила ученым и операторам, насколько уязвима наша современная среда перед активностью, происходящей за 150 миллионов километров от нас.

Магнитный хаос на Солнце

Мощь региона была обусловлена его интенсивным и меняющимся магнитным полем. Активные области на Солнце формируются, когда намагниченная плазма поднимается к поверхности и нарушает структуру звезды.

Как объяснила Луиза Харра: «Когда мы видим область на Солнце с чрезвычайно сложным магнитным полем, мы можем предположить, что там содержится огромное количество энергии, которая должна будет высвободиться в виде солнечных бурь».

Как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Astronomy & Astrophysics, именно это и произошло с NOAA 13664. В течение 94-дневного окна наблюдений ее поле становилось все более запутанным и нестабильным. Самая мощная вспышка произошла 20 мая 2024 года на обратной стороне Солнца. Она была скрыта от прямого взгляда с Земли, но детально зафиксирована благодаря стратегии использования двух космических аппаратов.

Хотя ученые пока не могут точно предсказать, когда или как именно произойдет выброс в конкретной области, уникальный набор данных, полученный в ходе этого исследования, представляет собой важный шаг к более глубокому пониманию механики солнечной погоды.

«Мы живем рядом с этой звездой, поэтому очень важно наблюдать за ней и пытаться понять, как она работает и как влияет на нашу окружающую среду», – подытожил Контогианнис.

