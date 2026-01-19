Секретный завод боеприпасов под Слуцком строится с критичными нарушениями 1 19.01.2026, 9:09

МЧС бьет тревогу.

Завод по производству боеприпасов, который власти строят под Слуцком, возводится с многочисленными нарушениями требований безопасности. Часть из них уже невозможно исправить, однако объект все равно готовят к запуску. Об этом говорится в новом расследовании организации бывших силовиков BELPOL, опубликованном 18 января.

По утверждению BELPOL, ключевая причина нарушений при возведении завода — спешка: проектирование и строительство велись параллельно. Проектировщик объекта — унитарное предприятие «Белпромпроект» — не имеет опыта создания подобных производств. При проектировании организация опиралась на российские стандарты, которые BELPOL называет устаревшими, ссылаясь на частые взрывы на аналогичных объектах в России.

Одна из главных проблем: проектная документация не предусматривала систем автоматического пожаротушения на складах взрывчатых веществ. МЧС выдвинуло это требование лишь в апреле 2025 года, когда строительно-монтажные работы были выполнены уже на 90%. На этой стадии исправить это было уже невозможно, утверждает BELPOL.

МЧС также потребовало установить системы пожаротушения в помещениях высокоопасных категорий, но и эти требования поступили слишком поздно, говорится в расследовании.

По данным BELPOL, устанавливаемое оборудование и материалы не проходили испытания на огнестойкость. Средства пожарной безопасности и пожаротушения не соответствуют требованиям руководящих документов. В производственных зданиях устанавливаются двери с заниженными пределами огнестойкости, а противопожарные перегородки заменены водяными завесами.

Десятки замечаний МЧС

Только за октябрь 2025 года МЧС направило участникам строительства 12 писем с перечнем нарушений, утверждает BELPOL. Все письма имели гриф «Для служебного пользования».

По данным организации, в ноябре 2025 года начальник Главного управления надзора и профилактики МЧС Дмитрий Турчин докладывал о состоянии объекта на рабочей встрече. Из документов следует: отчеты об устранении нарушений не подтверждаются доказательствами — то есть выполнены формально. Строительно-монтажные работы выполнены с нарушением документации. Выявлены нарушения в лицензиях субподрядчиков. В служебных документах, по данным BELPOL, появилась постоянная формулировка: «подготовить отступление от требований норм и правил в области обеспечения промышленной безопасности».

«Темпы устранения нарушений в области пожарной безопасности крайне низкие. На объекте, где работают со взрывчаткой, со снарядами и ракетами, вопросы пожарной безопасности являются основными. А ведь строительство объекта по состоянию на сейчас, то есть на 2026 год, на его начало, находится на завершающей стадии. У BELPOL, в принципе, нет хороших новостей для уже набранных и будущих работников „Завода корпусных изделий“», — отмечают авторы расследования.

BELPOL сообщает о проблемах с размещением центральной заводской лаборатории: она расположена в зоне складов компонентов взрывчатки. Для соблюдения норм безопасности здание необходимо засыпать землей. Но тогда невозможно обеспечить требуемые МЧС легкосбрасываемые стены и проемы — а значит, и нормальную работу лаборатории. Ошибка заложена на этапе проектирования и уже не может быть исправлена, утверждает организация.

Эвакуационные пути не по нормам

Еще одна проблема связана с технологическими решениями, предоставленными китайской стороной (Китай поставляет часть оборудования для завода). Из-за них длина эвакуационного пути от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего выхода превышает установленные нормативы, утверждает BELPOL. Организация делает вывод: в случае ЧП работники могут не успеть эвакуироваться:

«В случае чрезвычайного происшествия бегущие работники „Завода корпусных изделий“ будут соревноваться в скорости с ударной волной и огнем, который продвигается в одном направлении с работниками — то есть к эвакуационному выходу».

По данным BELPOL, есть еще одна проблема. Два участка местных общедоступных дорог проходят в 180 и 500 метрах от склада готовой продукции, где будет храниться месячный запас боеприпасов — 20 тысяч ящиков снарядов. По нормам безопасности расстояние должно составлять не менее 1000 метров.

Главная военная инспекция Минобороны отказала в отступлении от этих норм, утверждает организация. Решение — забрать дороги у населения и передать их в собственность завода.

Западный, самый крупный участок строительства военного объекта на спутниковом снимке 18 декабря 2025 года. Обведены склады боеприпасов и небольшие ангары с оборонительными земляными насыпями.

Поставщик оборудования предупреждал

Российская компания «Технодинамика», поставляющая производственные линии, рекомендовала сначала завершить строительство и лишь затем монтировать оборудование, сообщает BELPOL. В противном случае компания не гарантирует сохранность и работоспособность техники, она «выражала опасения за судьбу своего оборудования». Однако монтаж, по данным организации, ведется параллельно со стройкой — ради соблюдения сроков.

Кроме того, BELPOL утверждает, что субподрядчики допускают грубые нарушения при монтаже: отсутствует надлежащая защита дорогостоящего оборудования от повреждений, попадания влаги и загрязнений.

Сроки важнее безопасности

Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус в ноябре 2025 года докладывал о проблемах заместителю премьер-министра Петру Сиваку, следует из документов, которые приводит BELPOL. В письмах упоминается, что строительство находится «на особом контроле» у Александра Лукашенко.

BELPOL делает вывод: перед выбором между безопасностью и сроками ввода в эксплуатацию чиновники выбирают сроки. Организация связывает спешку с желанием властей наладить производство и продажу боеприпасов в Россию до возможного окончания войны в Украине.

