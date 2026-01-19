В Испании из-за столкновения двух поездов погибли 39 человек 19.01.2026, 10:07

2,928

Еще около 100 получили ранения.

В результате схода с рельсов и столкновения двух скоростных поездов в Испании погибли 39 человек, около 100 получили ранения, в том числе тяжелые. Об этом в ночь на понедельник, 19 января, сообщило министерство внутренних дел страны. Трагедия произошла вечером 18 января в провинции Кордова, сообщает «Немецкая волна».

По данным ведомства, поезд компании Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов, выехал на соседний путь и столкнулся с встречным составом, направлявшимся в Уэльву. Причины аварии пока не установлены. Испанские СМИ сообщают, что в двух поездах находились около 400 пассажиров.

За развитием ситуации следят власти страны. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что находится на постоянной связи с экстренными службами. Соболезнования семьям погибших выразила также королевская семья Испании.

Как передает агентство Reuters, на месте катастрофы продолжают работать спасатели. Они пытаются найти выживших среди пассажиров наиболее пострадавших вагонов, однако точное число спасенных пока установить невозможно.

Глава муниципалитета Адамус, вблизи которого произошла авария, рассказал газете El Pais, что прибыл на место одним из первых. По его словам, увиденная картина была ужасающей: один из пассажиров был изуродован до неузнаваемости.

