Как долго на самом деле могут служить батареи электромобилей 19.01.2026, 17:54

Данные исследования.

Канадская компания Geotab, разрабатывающая программное обеспечение для управления автопарком для логистических компаний, государственных учреждений и «умных городов», с 2020 года анализирует деградацию батарей в электромобилях.

В своем последнем исследовании она изучила данные о состоянии батарей более чем 22 700 электромобилей 21 марки и модели в реальных условиях эксплуатации. Исследование показало, как долго на самом деле могут служить батареи электромобилей, пишет New Atlas.

Новое исследование компании Geotab показало умеренную среднюю скорость деградации батарей в 2,3% в год, что совсем неплохо. Компания утверждает, что это соответствует сроку службы батареи в 13 лет и более.

Это означает, что после значительного периода эксплуатации электромобиля, то есть более 10 лет, можно ожидать, что его батарея сохранит почти 75% своей емкости.

Это неплохо, особенно если учесть, что исследование 2024 года, проведенное страховой компанией The Zebra, показало, что в США люди владеют своими автомобилями, которые эксплуатируются дольше всего, в среднем около восьми лет. В свою очередь, компания Geotab заявляет, что это делает электромобили отличным вариантом для использования в автопарках и для индивидуальных владельцев.

Согласно заявлению Geotab, данные нового исследования показали, что темпы деградации батареи электромобиля варьируются в зависимости от модели, способа зарядки, климата и характера использования транспортного средства.

Использование быстрых зарядных устройств для увеличения запаса хода на сотни километров за считанные минуты, как правило, ускоряет деградацию батареи быстрее, чем более медленная зарядка, поскольку первые повышают температуру батареи во время процесса зарядки.

Интересно, что в исследовании компании за 2024 год был отмечен более низкий средний темп деградации батарей электромобилей — 1,8% в год. Компания Geotab объяснила это увеличением объема данных, а также ростом использования быстрой зарядки в исследованных автомобилях.

